Celebrating texture, through a meticulous cosmetic curation and the magic of light itself, we invent and dissect five skin archetypes — matte, highlighted, bronze, glossy and luminous.

CREATIVE DIRECTION & STYLING ALVIN GOH

PHOTOGRAPHY REUBEN FONG | MAKE-UP & HAIR ALVIN GOH

MAKE-UP ASSISTANT KENNETH CHIA | CASTING TIRA LEE

MODELS WAYNE AND JULIE FROM MISC MANAGEMENT

PORCELAIN MATTE

SKIN: LA PRAIRIE SKIN CAVIAR POWDER FOUNDATION; BROWS: BENEFIT BROW POMADE; EYES:

SHISEIDO AURA DEW #COSMIC 03 SURRATT NOIR LASH TINT; LIPS: TOM FORD SOLEI LIP BLUSH

CONTOURED

SKIN: CHANTECAILLE JUST SKIN TINTED MOISTURIZER TOM FORD SHADE AND ILLUMINATE HIGHLIGHTER COMPACT; BROWS: SURRATT EXPRESSIONISTE BROW POMADE; EYES: YSL EYESHADOW PENCIL #LEATHER BROWN; LIPS: KIEHL’S LIP BALM

BRONZED

SKIN: CHARLOTTE TILBURY BEAUTIFUL SKIN SUN-KISSED GLOW BRONZER CHARLOTTE TILBURY SUPERMODEL BODY CREAM; BROWS: HOURGLASS ARCH BROW SHAPING GEL; EYES: BOBBI BROWN LUXE EYE SHADOW #INCANDESCENT; LIPS: MAC LIPSTICK #CHINTZ

GLOSSY

SKIN: KEVYN AUCOIN GLASS GLOW FACE AND BODY GLOSS; BROWS: ANASTASIA BEVERLY HILLS CLEAR BROW GEL; EYES: CLE DE PEAU EYE PENCIL SURRATT EYELASH TINT; LIPS: TOM FORD MEN HYDRATING LIP BALM

LUMINOUS SKIN