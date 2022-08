In the toxic beauty shoot, we re-interpret the harsh reality of the everyday experiences through a medley of cutting-edge make-up and skincare.

Toxic Beauty photoshoot

CREATIVE DIRECTION AND MAKE-UP ALVIN GOH

PHOTOGRAPHER REUBEN FOONG | STYLING ASSISTANT KELLY HSU

MAKE-UP ASSISTANT KENNETH CHIA

MODEL LUKA AT NOW MODEL MANAGEMENT

SKIN THE DEWEY SERUM TATCHA; FACE VERY VALENTINO FOUNDATION VALENTINO BEAUTY EVEN BETTER ALL-OVER CONCEALER & ERASER CLINIQUE; EYES 4 COLOUR EYESHADOW PALETTE CLARINS; LIPS LE CAMOUFLAGE STYLO CHANTECAILLE

SKIN GOAT MILK MOISTURISING CREAM KATE SOMERVILLE; EYE COLOUR STICK BYREDO; LIPS POWDERKISS MAC

(HERO IMAGE: SKIN PROTINI POLYPEPTIDE CREAM DRUNK ELEPHANT)

