Supercharge your evenings out with ombre shading and bold iridescent hues. Let dewy skin, wet-look hair and bright colours do the all talking. Here are seven evening makeup looks to try right now.
Club Tropicana
ADVANCED NIGHT REPAIR ESTĒE LAUDER PURE CANVAS PRIMER, FLAWLESS FUSION CONCEALER AND EYE COLOUR LAURA MERCIER LUMINOUS SILK FOUNDATION ARMANI BROW LIFT SET CHARLOTTE TILBURY STICK BLUSH ANASTASIA BEVERLY HILLS GLOW PLAY LIP BALM M.A.C COSMETICS
Pearlescent and ’80s-inspired
ADVANCED NIGHT REPAIR ESTĒE LAUDER PURE CANVAS PRIMER AND FLAWLESS FUSION CONCEALER LAURA MERCIER LUMINOUS SILK FOUNDATION ARMANI EYE COLOURS M.A.C. COSMETICS BROW LIFT SET CHARLOTTE TILBURY ORGASM ON THE BEACH CHEEK PALETTE NARS ROUGE DIOR 562 DIORLING DIOR BEAUTY
Two-tone Tango
ADVANCED NIGHT REPAIR ESTĒE LAUDER PURE CANVAS PRIMER AND FLAWLESS FUSION CONCEALER LAURA MERCIER LUMINOUS SILK FOUNDATION ARMANI NAKED ULTRAVIOLET EYESHADOW PALETTE URBAN DECAY DOURO EYESHADOW NARS BROW LIFT SET CHARLOTTE TILBURY RAVISH BLUSH TOM FORD HIGHLIGHTER ANASTASIA BEVERLY HILLS ROUGE DIOR 562 DIORLING DIOR BEAUTY
A Bold Neon Wave
ADVANCED NIGHT REPAIR ESTĒE LAUDER PURE CANVAS PRIMER AND FLAWLESS FUSION CONCEALER LAURA MERCIER LUMINOUS SILK FOUNDATION ARMANI DOURO EYESHADOW NARS BROW LIFT SET CHARLOTTE TILBURY AM/PM TINTED LIP BALM CODE 8
Metallic Attraction
ADVANCED NIGHT REPAIR ESTĒE LAUDER PURE CANVAS PRIMER, FLAWLESS FUSION CONCEALER AND NU PRÉFÉRÉ ROUGE ESSENTIEL LAURA MERCIER LUMINOUS SILK FOUNDATION ARMANI NORVINA PRO PIGMENT PALETTE VOL 5 ANASTASIA BEVERLY HILLS BROW LIFT SET CHARLOTTE TILBURY
Late Night Disco Lights
ADVANCED NIGHT REPAIR ESTĒE LAUDER PURE CANVAS PRIMER AND FLAWLESS FUSION CONCEALER LAURA MERCIER LUMINOUS SILK FOUNDATION ARMANI QUAD EYESHADOW AND ORGASM ON THE BEACH CHEEK PALETTE NARS BROW LIFT SET CHARLOTTE TILBURY ROUGE DIOR 562 DIORLING DIOR BEAUTY
Ice Queen
ADVANCED NIGHT REPAIR ESTĒE LAUDER PURE CANVAS PRIMER AND FLAWLESS FUSION CONCEALER LAURA MERCIER LUMINOUS SILK FOUNDATION ARMANI NORVINA PRO PIGMENT PALETTE VOL 2 ANASTASIA BEVERLY HILLS BROW LIFT SET CHARLOTTE TILBURY ORGASM ON THE BEACH CHEEK PALETTE NARS
Seven bold evening makeup looks photoshoot:
PHOTOGRAPHER & MAKE UP REVE RYU
HAIR RYUNOSHIN TOMOYORI
MANICURE JESS CIESCO
PRODUCTION IMOA FEDOR
LIGHTING ASSISTANT ROBERT BOGDAN-ROTH
MAKEUP ASSISTANT KAROLINA BARTNIK
MODEL DASEUL KIM @ TITANIUM MANAGEMENT UK