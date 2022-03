Are you aware of your fantasies while you sleep — and even when you’re awake? This is high fashion that’s the very stuff of our lucid dreams.

For our March fashion shoot, let haute couture tap into your daydreams and bring your wildest desires to life

A Haute Couture Fashion Shoot

OUTFIT IMANE AYISSI SPRING/SUMMER ’22 COUTURE

OUTFIT CHANEL SPRING/SUMMER ’22 HAUTE COUTURE

DRESS, HEADPIECE AND STOCKINGS RASHUL MISHRA SPRING/SUMMER ’22 HAUTE COUTURE

SHOES MELISSA/VIKTOR & ROLF

GOWN ALEXIS MABILLE SPRING/SUMMER ’22 HAUTE COUTURE

OUTFIT VALENTINO ANATOMY OF COUTURE COLLECTION

DRESS IRIS VAN HERPEN AUTUMN/WINTER ’21 HAUTE COUTURE

SHOES ALEXIS MABILLE SPRING/SUMMER ’22 HAUTE COUTURE

JEWELLERY JANA MIKLOSOVA JEWELRY

OUTFIT FENDI SPRING/SUMMER ‘22 HAUTE COUTURE

JEWELLERY AND SHOES FENDI

DRESS CHARLES DE VILMORIN HAUTE COUTURE

SHOES ROCHAS SPRING/SUMMER ’22 READY-TO-WEAR

JEWELLERY JANA MIKLOSOVA JEWELRY

OUTFIT RVDK SPRING/SUMMER ’22 HAUTE COUTURE

JEWELLERY JANA MIKLOSOVA JEWELRY

Lucid Dreaming: A Haute Couture Fashion Shoot

CREATIVE DIRECTION AND FASHION EDITOR-AT-LARGE ALVIN GOH

PHOTOGRAPHY PER FLORIAN APPELGREN

STYLING TOBIAS HEINRICHS

MAKE-UP XIU YUN YU @ EE AGENCY

HAIRSTYLING ANNA KLEIMENOVA @ EE AGENCY

STYLING ASSISTANT CARLO KONDRING

LIGHTING ASSISTANT LUKE VAN WIJK

SET DESIGNER WILLEMIJN BOS

SCULPTURES HANDMADE INDUSTRIALS, RUTGER AND MARLIES

PRODUCTION EAUX STUDIOS

RETOUCHING XIU PENG AND SHENG YANG

MODELS JULIE HOEKSTRA @ KNOWN MODEL MANAGEMENT AND ESTELLA BRONS @ ULLA MODELS