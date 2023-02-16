亞洲唯一官方代理｜L’or de Seraphine 以溫柔香氣打造品味空間～

關於如何以小小擺件營造日常的靜好，表現自我品味與主張，除了用極簡主義傢飾單品打安全牌外，要讓空間變得更有個人品味與風格，還需要與眾不同的細節。以一盞 L’or de Seraphine 香氛蠟燭，用鮮明搶眼的輕奢時尚，妝點空間，讓家煥然一新，蓬蓽生輝。

全球頂尖室內設計師、潮人必備「最潮視覺系香氛擺件」、「香氛界熾天使」，與媒體盛讚「最美蠟燭杯」的手作香氛品牌 L’or de Seraphine（以下簡稱LDS），已於台北晶華酒店－INLUXE CASA麗晶精品旗艦店，正式和媒體與消費大眾見面。這是 L’or de Seraphine 在佈局全球電商發展中別具意義的合作，台灣 INLUXE CASA 成為亞洲區唯一取得官方授權的代理商，更是亞洲香氛蠟燭鐵粉必得親臨的選物寶地。

首度在台上市的 L’or de Seraphine 為台灣香氛蠟燭迷，特別推出 2023 年春季香氛蠟燭新品「L’or de Seraphine 心靈系列」。此嶄新聯名合作系列呈現當代織品設計師 Lori Weitzner 在印花與色彩運用的編排巧思。新鮮舒活的香氛調性，使人精神煥然發光的芬芳，是忙碌都會人生活中紓壓放鬆的必備品項。

除了飄逸慢活與喚醒的 2023 春季香氛蠟燭新品外，同場加映，推出早已深受歐美潮人喜愛收藏的 L’or de Seraphine 暢銷常賣系列新品，包括以繽紛色彩百年大理石紋印花為標誌性印花設計，如詩般的芬芳敘寫風格名人傳奇神髓的「L’or de Seraphine人物系列」；與汲取旅人印象與色彩靈感，流洩異國休閒情調的「L’or de Seraphine度假系列」。

2023年全新 L’or de Seraphine 香氛蠟燭系列商品，皆有擴香可供選購。大空間可以同時搭配使用擴香與蠟燭，創造香氛在空間中起、承、轉、合的各種情調。L’or de Seraphine 香氛系列賞心悅目的印花設計風格，與令人神往的馥郁芬芳，家居，為妳奏出一曲曲精彩絕倫，視覺與嗅覺完美協奏的芬芳樂章。

大膽、鮮明、摩登、創新的 L’or de Seraphine 是紐約兩位室內設計師暨創辦人 Dara Weiss 和 Lania Weiss，多年來對室內設計、視覺藝術與人文時尚的近身觀察與理解，是為人們更具個性風格的家居之美提出的美感提案。LDS 香氛蠟燭以彩色印花設計燭杯，讓無形香氛穿上鮮明強烈的外衣，巧妙融合視覺與嗅覺，觸動人們，提振、舒放與療癒的身心靈體驗，製造生活想像與靈感，為空間寫入自我的風格品味。

L’or de Seraphine 兩位紐約室內設計師暨創辦人 Dara Weiss 和 Lania Weiss，與 INLUXE CASA 創辦人暨藝術總監宋柏瑾 Brenda Sung，皆鍾情迷人綻放的香氛藝術，同時更了解彩色印花無遠弗屆的感染力，觸動人們幽微起伏的潛意識與記憶，帶人們穿梭美好時空的力量。搶眼的印花設計呼應 INLUXE CASA 向來鮮麗華美、搶眼大膽的選品風格。會說故事的 L’or de Seraphine 香氛蠟燭系列，堪稱是雙方跨越時空國界，最與眾不同卻感染力十足的夢想體現。

趁春日正好，到 INLUXE CASA 走一趟吧！點一盞愛用印花與香氛說故事的 L’or de Seraphine 香氛蠟燭或擺上擴香，就像為自己掛上最愛的畫；也像為自己戴上意義別具的珠寶；更好似與摯愛的人一起生活，感受無與倫比的幸福與美好，時刻環繞。