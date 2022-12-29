佛系保養人必收！Lamorcom 讓保健品成為你的生活食品

台灣大廠愛康製藥媳婦吳瀅瀅認為現代人生活忙碌，常常會不知不覺開啟佛系保養模式，為了幫助女性變得更好更美，特別創辦了 Lamorcom 保健美學品牌，推出 AK100+ 孅。益生菌、孅女 QQ（AK37 暢。果蔬發酵軟糖）、AK30 潤。膠原胜肽飲，讓佛系保養的女性保持最佳狀態，連時尚媽咪吳速玲也大推Lamorcom 適合自己，更一起照顧了全家人，完全是懶人保養的神助攻！

從全職媽媽到品牌創辦人，吳瀅瀅藉由家族專業研發背景和技術，把關了成分來源與生產步驟，讓 Lamorcom 成為女人想偷懶卻還是愛美的保健首選，同時更照顧了家中的每一個成員！

「孅」女養成計劃

「AK100+ 孅。益生菌」總菌數高達 100 億的超高優良專利菌種，單純成分不額外添加化學合成劑、人工甜味劑，以三層包埋技術提升了菌種耐酸度提升了菌種耐酸度，常常營養不均、久坐或缺乏運動的你，AK100+ 孅。益生菌讓你啟動「孅」女養成計畫，健康美麗一次擁有。

懶人保養最佳助攻

榮獲台灣、日本、韓國專利的就是它！孅女QQ（AK37 暢。果蔬酵素軟糖）以 66 種蔬果進行五階段共生發酵，且無農藥、無添加防腐劑，就能滿足一日五色蔬果營養，加上專利技術 37Labtico 乳酸菌發酵物，補充人體所需的高活性酵素，一天只需要1到2顆，根本是完美的懶人保養健康食品！

輕鬆打造鑽石級光澤感

膠原蛋白總在年過三十後不知不覺流失，想要留住最美的自己，就要以快、狠、準的保養方式，讓自己在家也能打造鑽石級的光澤感。「AK30 潤。膠原胜肽飲」結合了日本與法國雙重膠原蛋白，同時含有紅石榴、熊果素、維生素C⋯⋯等多種複方配方，適合每天忙於家庭、無法去做醫美的媽咪，或者是剛生完baby嚴重流失膠原蛋白的女性，即便在家也能依舊變美。

歡慶品牌成立週年

品牌這次特別推出限量禮盒「Andromeda – 仙女座」，以宇宙循環象的星際設計，象徵體內環保健康意識，此次的優惠禮盒包含了所有經典商品，想要趁年底買來送禮或自用，都是最好的選擇，完全是懶人保養必收的愛美救星！