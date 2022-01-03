全台首創頂級「美」的線上選物店｜卡芮詩打造療癒花園 引進歐美品牌nana + livy 傳遞生活美好

By Ailing Tsai
03 Jan 2022
全台首創頂級「美」的線上選物店｜卡芮詩打造療癒花園 引進歐美品牌nana + livy 傳遞生活美好
Beauty & Wellness
全台首創頂級「美」的線上選物店｜卡芮詩打造療癒花園 引進歐美品牌nana + livy 傳遞生活美好

疫情衝擊了人們的幸福感受，讓生活產生改變，但也多了更多享受生活的時間；社交安全讓人與人產生距離，但也讓人學習聆聽身心靈的聲音。隨著後疫情時代的來臨，人們開始重新刻畫幸福的樣貌，每一個簡單的時刻都成了無比珍貴，卡芮詩藉由刻畫生活美感體驗，重新讓人燃起對生活的動心時刻。

生活美學概念館 卡芮詩的「五感美學」

美好事物的感知能成為豐富自我的養份，實踐美的生活不僅能讓平凡的日常激起漣漪，在追求美的感受中，也能從中探索屬於自己的美感力量。卡芮詩深諳女性對於美的追求與渴望，自 2014 年以代理荷蘭知名手足保養品牌 Trind 站穩專業美容市場後，今年以「保養美學妍究苑」為概念，不僅轉型跨足電商，更一次包辦所有美麗。一應俱全囊括保養、沐浴、芳療、香氛、美容工具，卡芮詩透過喚醒美的敏感，挖掘美的趣味，創造日常生活的儀式感，讓平凡的日子也能成為內心安定的正面能量。卡芮詩除了提供肌膚保養的完整呵護，同時也延伸了美的可能。串聯包含「視」、「聽」、「嗅」、「味」、「觸」五種感官的感知，嚴選世界各地創新獨具的居家生活品牌，讓生活美學成為居家保養的延伸，也讓卡芮詩成為獨樹一幟的美學概念館。

引進歐美品牌nana + livy 皮膚的超級食物

身體需要食物維持機能，肌膚當然也不例外。今年，卡芮詩從心出發、從人思考，獨家引進落實「美容始於食物」的加拿大品牌「nana + livy」，結合健康食品成分，讓沐浴及護膚展開一場飲食探索。「沐浴皂」只需在濕潤的身體肌膚上塗抹起泡，避開眼睛和敏感部位之後徹底沖洗乾淨；「沐浴鹽皂」添加海鹽，能活化肌膚，同時達到提神淨化之功效；「茶浴包」透過沈浸在植物精華裡的療癒體驗，釋放身心壓力與疲憊，並能讓肌膚透過各式精華獲得滋養。「nana + livy」創立於 2018 年，創辦人 Amelia 待產期間偶然對肥皂產生興趣，隨後並以兩個女兒 Natalia（Nana）和 Olivianne（Livy）作為品牌命名。隨著健康環保意識的興起，「皂」的使用日益普及，化學清潔劑不僅對肌膚容易產生過敏現象，也有造成環境污染的可能。「nana + livy」以天然植物為本，全系列添加食物最高質量的營養成分，讓沐浴和護膚雙重結合，以滿足肌膚所需營養及健康。除了每款產品都是手工設計、製作、包裝，「nana + livy」同時也兼顧了永續的理念，包裝採取無塑料包裝和零浪費，簡約的設計搭配可回收材料，除了能提供肌膚更好的保護，也落實了環境照護的企業責任。

身心靈一次滿足 米其林三星甜點Ｘ亞洲 50 大最佳酒吧跨界合作

為了貫徹卡芮詩的五感美學，這次也攜手米其林三星甜點主廚 Makito Hiratsuka 平塚牧人，與曾連續三年榮獲亞洲五十大最佳酒吧的 Bar Mood Taipei 主理人 Nick Wu，延伸品牌「將美學內化於生活」的核心理念，Makito Hiratsuka 平塚牧人無框架的創作風格，一如卡芮詩對美麗無設限的精神，透過其獨特的食饗（Gastronomy）背景，並將其鑽研各式文化的飲食精神，碰撞出超脫於一般人對於甜點的既有想像；Nick Wu 擁有近 20 年的餐飲經驗，2016 年更曾在世界頂尖調酒大賽（World Class Global Final）拿下兩個單項冠軍與總積分第三名，Nick Wu 多年來與許多米其林主廚進行雞尾酒餐酒搭配，探索雞尾酒的無限可能，這次兩人以品牌商品的元素入菜，也完美呈現卡芮詩欲帶給眾人嗅、觸、視、味、聽覺五種非凡的感官體驗。

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Ailing Tsai
Digital editor   Email: [email protected]
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