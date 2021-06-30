居家奢華養膚，頂級首選品牌｜肌膚之鑰 高智能潔淨系列、Sisley 黑玫瑰彈潤水凝身體乳、RéVive 4D水光真精華

奢華養膚的序幕

肌膚之鑰全新推出精萃光采–高智能潔淨系列：精萃光采潔膚水、精萃光采眼唇卸妝液、精萃光采柔膚拭妝布膜，運用高智能潔淨科技來去除肌膚上華麗武妝與多餘的皮脂。而此系列產品除了擁有卸妝清潔功能，每項產品皆添加具有抗氧特性的智能食物萃取精華。讓肌膚享受潔淨的同時也能獲得完美的滋養。

貴婦肌膚的秘密

Sisley全新黑玫瑰系列成員「黑玫瑰彈潤水凝身體乳」，這是一款讓妳能更完美隱藏年紀的身體乳。巴卡拉黑玫瑰的花瓣裡蘊藏著極高的活性能量，品牌將這珍稀的巴卡拉黑玫瑰成分運用在此產品裡。除了有獨特的香氛感受，還能帶給肌膚由內而外的呵護。此外還添加「創新水凝轉化質地科技」，讓質地一抹立即呈現水狀精露，好推勻好吸收。還在羨慕貴婦肌膚為何能如此光亮滑順，這款身體乳就是那個秘密。

用擦的水光針

自去年開始戴口罩防疫已經是每個人必備的動作，雖然達到防疫的作用，卻也造成肌膚乾燥無光的傷害。RéVive推出全新『4D水光真精華』，特別針對老化乾燥的肌膚設計，運用「4D立體超導鎖水科技」，幫助肌膚全方位深層補水，並添加雨生紅球藻及白羽扇豆籽萃取，改善暗沈蠟黃。再搭配微雕拉提滾輪，能完美貼合臉部、下巴、頸部，幫助舒緩緊繃壓力。這絕對是頂級居家保養的好選擇。