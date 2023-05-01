感受荒野高地的浩渺蒼茫｜Jo Malone London 以香氣探索神秘、令人嘆為觀止的野性之美

Jo Malone London 2023年全新蘇格蘭高地系列（The Highlands Collection）將帶來專屬於蘇格蘭高地的那遍浩渺與蒼茫，以當地人文、風土、景觀與傳說結合最具代表性的花卉，帶來前所未見又富含文化底蘊的香氣。

彷彿置身迷霧籠罩的荒野高地，眼見這片美景，鬼斧神工是最貼切的形容詞，壯觀遼闊的高地，幅員遼闊的山巒，起伏的地形佇立著壯觀古堡，一馬平川的萋萋草原，在沁涼微濕的空氣裡透著石楠花、薊花、錦葵與蓍草的芳香，人與自然不再只是和諧的共存，更是交融的一體。四款獨具特色的香氣都訴說著一段故事，待你一探究竟。

高地石楠花香水 Highland Heather Cologne

相傳上帝創造世界後，想以一種植物美化蘇格蘭的坡地，後來發現只有石楠花能在當地的氣候下勝任此重責大任，因此上帝給了他橡樹的堅韌、忍冬的香氣以及玫瑰的清甜。自此，蘇格蘭高地遍佈這帶有獨特清香的紫色花卉，滿山遍野的石楠花，也成為蘇格蘭國寶詩人Robert Burns作品中常見的靈感來源。清新乾淨的松柏開啟這段香氣旅程，行經滿佈的石楠花，淡雅草本微甜的香氣立刻湧現，最後再以溫暖的琥珀包覆收尾。

香調家族：木質調。

初調：絲柏 / 中調：石楠花 / 基調：琥珀

曠野蓍草香水 Wild Achillea Cologne

宛如大片陽光盡情灑落一般，金黃色的蓍草也是蘇格蘭常見的花卉。黃色帶來滿溢的希望感，正如花名的來源：阿基里斯利用蓍草治療腳踝上的傷口，她有著絕佳的身心靈療癒功效。在蘇格蘭的古老習俗裡，她也是種能抵禦外在惡意力量的護身符。蓍草與佛手柑這讓人印象深刻的活潑開場，銜接蕁麻和紫羅蘭的甜蜜，最後再以白麝香與香根草延續青春氣息。

香調家族：柑橘芳香調。

初調：蓍草 / 中調：蕁麻 / 基調：香根草。

古堡薊花香水 Melancholy Thistle Cologne

薊花，蘇格蘭國花，自然是這次系列中不可或缺的核心花卉。流傳著這樣的說法：悄悄夜襲的北歐軍隊，因為赤足踩在薊花上吃痛驚呼，喚醒了熟睡中的蘇格蘭士兵，才得以保住國土；所以薊花地位崇高、所以出現在流通的錢幣上、所以成為國家象徵，也所以成為了高貴的勳章。香氣一開始就是青翠帶著明亮感的薊花香味，中段的常春藤和金雀花勾勒出一座巍峨的古堡畫面，最後的廣藿香與冷木則把木質調的穩定撐起整支香味，讓古堡顯得生機盎然。

香調家族：木質調。

初調：薊花 / 中調：英國常春藤 / 基調：冷木

湖泊錦葵香水 Mallow on the Moor Cologne

帶著特殊香味的錦葵，以一身詫紫的優雅姿態，出現於蘇格蘭鮮有人煙、純淨天然的湖畔，默默訴說著象徵寧靜、睿智與安詳的花語，在一片靜謐的紫色花海裡，穿梭著忙碌的蜂兒，這動靜之間的對照、顏色互補的調合景致，儼然是童話故事中的樂園吧！輕柔澎軟的紫羅蘭葉前味是進入仙境的鑰匙，錦葵與鳶尾草的甜香，帶著溫婉內斂的氣質，纈草根與東加豆讓尾韻更悠遠、更回味無窮。

香調家族：花香調。

初調：紫羅蘭葉 / 中調：錦葵 / 基調：香水草

全新蘇格蘭高地系列不僅帶來一系列別具意涵與畫面感的香味，也將石楠花、薊花、錦葵與蓍草以彩繪、限量圖騰的方式在瓶身上重現，讓您在品香的同時勾勒出蘇格蘭高地上野花的各種姿態，讓您完整體驗蘇格蘭高地的馥郁芬芳。