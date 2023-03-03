打造高效、有感的油保養之道，綻放原生之美！

Prophecy Morocco 鉑翡斯，源起於西班牙塞維亞地產集團戴柏格夫人，身為企業家及專業律師，戴柏格夫人深知保養品原料的純度，是精準高效達到深度保養的重要關鍵。秉持純天然理念，以西班牙皇室御用等級嚴選歐盟有機認證 ECOCERT 原料，最優質 Top 5% 原料精煉純植物精粹，採擷珍稀的仙人掌籽、摩洛哥堅果，溫潤金黃色澤的純油精華，嚴謹細膩之高標準於原料及製程，頂級金萃純油系列美容油使膚況勻淨緊緻，擁有絕佳護膚效果，成就獨有的「金色保養進化論」。

頂級金萃純油系列

Prophecy Morocco鉑翡斯的頂級金萃純油系列，仙人掌籽超能量金萃油和摩洛哥堅果賦活金萃油，使用一至兩週，膚況明顯變得更穩定，肌膚不適的頻率和程度也都能趨於緩和。

仙人掌籽超能量金萃油：淡紋、勻淨、年輕

擁有絕佳護膚效果的美容油，珍貴之處在於其產量極低，近 20 噸的仙人掌果僅能冷壓出 1 公升珍稀純油，富含維生素E、K、植物固醇之美容聖品，質地豐潤滋養，堪稱「油中之王」。

摩洛哥堅果賦活金萃油：保濕、修護、穩膚

富有天然角鯊烯及多酚，超強鎖水功效之頂級保養油，極度潤澤修護不黏膩，再現肌膚水潤亮澤。榮獲美妝界奧斯卡 – 2020 BEAUTY美人大賞 非實體通路 綜合保養賞，堪稱「油中皇后」。

三週年限定

3/5 – 3/12為期八天，舉辦在台上市三週年歡慶品牌週，官網、百貨專櫃活動同步開跑，每日快閃組合，限量20組。

Prophecy Morocco 鉑翡斯全系列保養產品均不添加化學成份，100% 天然植萃，100% 環境友善，我們相信簡單純淨的最優質原料，就能輕鬆養出天然好膚質。美容油能形成天然保護膜，高效鎖住肌膚水分，同時抵禦外來刺激，讓肌膚擁有充足的水與油、及伴隨其中的天然美顏成分，進而達成完美油水平衡，提亮緩老、鎖水潤澤、超強修護。鉑翡斯不挑膚質、不挑肌齡、不挑季節的超級美容油，一試驚艷，邀請您前往百貨專櫃，體驗「神級美容油」保養的極致卓越抗老魅力。