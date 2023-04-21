由內而外綻放美麗｜ Lamorcom 母親節的健康好禮

時序即將進入5月，溫馨的母親節又將到來，以「女力崛起」的精神為號召的 Lamorcom 愛康，特別趁母親節檔期推出限時優惠活動，即日起凡消費滿額即可獲贈新光三越百貨禮券，以及品牌特製香氛小蠟燭，正準備送母親節禮物的人不妨多參考。

「用最好的產品，成為女人的靠山。」Lamorcom品牌創辦人吳瀅瀅表示，女性在現代社會被賦予相當多責任，除了要「上得了廳堂、下得了廚房」外，職場上的女性角色也越來越吃重，在蠟燭多頭燒的情況下，令許多女性不知不覺失去了健康，同時也失去了自我。

為了讓女性隨時保持由內到外的最佳狀態，Lamorcom 不惜重金研發 Ak100 孅・益生菌、Ak37 暢・果蔬發酵軟糖（孅女QQ）、Ak30 潤・膠原胜肽飲等保健食品，並以「愛自己・最美」為主打，幫助女性每天都能輕鬆保養無負擔。而 Lamorcom 用心研發的產品 Ak37 暢・果蔬發酵軟糖（孅女QQ）榮獲「韓國 WIC 世界創新發明金牌獎」及「日本東京創新天才國際發明獎銀牌獎」的肯定，同時更拿到台灣新型專利認證，可說是實至名歸。

在產品大受歡迎之餘，吳瀅瀅也經常透過實體活動或線上影片來分享自己的理念，像有一場以「美人魚的眼淚」為主題的花藝饗宴活動，吸引了老賴茶坊總監、Philo salon 總監董事、PRESTIGE TAIWAN 總監、商周總監等多位成功女性共襄盛舉，在其恩花藝的帶領下，一起於台中知名豪宅雙橡園的交誼廳中學習插花藝術，體驗身心放鬆、清除雜念的感動。

被吳瀅瀅視為心靈導師的易經企業顧問創辦人李芯薇表示：「Lamorcom幫助女性找回自信，讓女力崛起不只是口號！」最好的成分、最嚴格的把關，Lamorcom能在保健食品的紅海市場中脫穎而出，並且快速累積破千萬的銷售成績，絕非僥倖。

想加入Lamorcom大家庭的女性，或想為媽媽及太太準備母親節禮物的男性，別忘了趁著母親節檔期優惠下手搶購，活動至5月17日止，詳細活動資訊請至Lamorcom官網查詢。