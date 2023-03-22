科技與美的對話｜RéVive 4D水光真精華

繁忙的都市生活與隨時間日漸進步的科技產品，讓現代人時常生活在空氣污染或是 3C 產品的藍光傷害之中，導致我們的肌膚長時間處於乾燥的缺水狀態，而這些外部傷害不僅會造成肌膚粗糙以及暗沈，更會使肌膚深陷衰老危機之中。

RéVive 4D 水光真精華透過「高吸水、高鎖水、高修護、高滲透」四步驟精準定位乾荒受損的肌膚，結合品牌首創、有如萬顆剔透水晶球般的「高水光晶球體」，一抹的瞬間晶球即會與精華液彼此融合，其揉合「薰衣草精油、白千層葉萃取、荷荷芭油、葵花籽油」等多重保濕養膚植萃成分釋放最高活性至肌底，幫助平衡保濕調理、舒緩敏感發炎。更添加「雨生紅球藻」含豐富蝦青素能對抗自由基，改善臉色暗沈蠟黃、粗糙細紋等問題，全面賦活抗氧，而 RéVive 專利「肌因再生賦活仿生科技」與「白羽扇豆籽萃取」則是能降低陽光對皮膚的傷害，並幫助生成及修復真皮層的膠原蛋白及彈力蛋白，撐起原本凹陷的肌膚，煥發新生緊緻澎彈。

而其中最主要的「 4D 精準定位立體超導鎖水科技」是此次 RéVive「 4D 水光真精華」的關鍵焦點，以「4D玻尿酸」作為核心成分，蘊含四種不同大小分子玻尿酸，共組成五重立體保濕結構，能分層定位修復乾荒受損，並交織形成 4D 立體鎖水網，對內注入飽滿水份、對外建立鎖水屏障。不論是修護、澎潤、亮澤 RéVive 4D 水光真精華都能透過一瓶帶給你深刻感受，全天候的抵抗老化暗沈、讓肌膚恢復以往緊緻澎彈。可以於早晚清潔肌膚後搭配臉部按摩，加強產品吸收，達到更出色的效果。

肌膚做好補水之後，夜間的深度保養正是讓肌膚沈澱的美好時刻。當我們在白天因為紫外線或各種環境等外在因素，造成肌膚受損時，一到晚上我們皮膚細胞開始生長和修復，就需要更高營養價值的護膚品，以達到深度滋潤及修復受損的肌膚，這瓶 RéVive 經典的「光采再生活膚霜」運用「Bio-Renewal Peptide專利更新胜肽」加速肌膚自主代謝能力，同時維持肌膚高效吸收力，而其蘊含的天然有機甘醇酸則是可以撫平肌膚、改善肌膚粗糙、老廢角質與粉刺等困擾，經過夜間黃金 8 小時修護，提振細胞循環代謝，使肌膚透亮、宛若新生。

還在擔心肌膚乾旱嗎？即日起至 4/30 完成個人預約資訊填寫，憑預約簡訊至 RéVive 專櫃體驗-4D 水光真精華，體驗完成即可兌換「 4D水光真精華體驗組」乙份！

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