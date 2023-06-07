精緻女人的保養哲學｜DUNAY 吾嬡新品發表，給你最頂級的保養體驗

出道超過20年，從名模華麗跨界演員的凍齡女神蔡淑臻，無論是膚質還是體態，始終維持在巔峰狀態，每每亮相逆天顏值和優美身段總讓眾人驚艷不已。此次受邀出席 DUNAY 吾嬡新品發表會擔任特別嘉賓，大方傳授身為精緻女人的保養哲學，揭開全身完美無瑕零死角的秘密。

她透露泡澡是保持美麗的秘訣，讓自己身心靈達到放鬆，舒緩肌肉緊繃透露從去角質到保濕都堅持做得很徹底，定期使用足膜更是從模特兒時期養成的習慣。她分享：「只要手腳漂亮，全身應該都漂亮了！每天都會抬腿和擦乳液，現在使用 DUNAY 拋光手膜和足膜，特別驚艷 DUNAY 足膜的效果，只要 15 分鐘同時達到去角質和保濕的效果，有被細心呵護的感覺。」

探索自然與肌膚能量 以天賦感知力打造手足保養品牌

「我們都值得珍視臻愛。」這個時代的女人，懂得自我價值的珍貴，也願意花更多心思和時光在自身，從內在到外在，保養也不再只是臉蛋，連手腳細節都加倍呵護，透過專屬儀式感在舉手投足間裡展現自信優雅。創立於2023年的全新品牌 DUNAY 吾嬡，品牌創辦人 Clare 謝宥姍深耕美容市場多年，本身即是這樣的女性代表，秉持專業經驗與對天然香氣和成份的天賦，結合卡芮詩集團專業背景與技術，以敏銳的市場嗅覺推出全新商品手足膜，以獨樹一格的品牌魅力引領手足保養市場，探索療癒肌膚的能量。

提到創立品牌的靈感，Clare 感謝天賦基因賦予的一切，讓她對於植物的成份香氣有其獨到的感知力。「這些天賦都離不開孕育我出生的土地，然而深耕美容市場多年，深知保養品對原始天然成份的效能相當重視且要求，相信唯有天然成份不會對肌膚造成過度負擔，而溫和配方能使敏感肌膚也能得到完全呵護與關懷。」

始於純淨初心 追求幸福肌膚狀態

Clare 出生於花蓮太魯閣部落，DUNAY 是父母取的族名，意即臻受至寶。兒時記憶都在遠山綠意包圍中長大，呼吸間時刻存有大自然青草撲鼻香，而象徵天真和純潔的桔梗是她最傾心的花卉，白色桔梗花代表著神聖永恆的愛。

Dunay品牌設計的DNA即是取自於桔梗花，品牌獨特的香氣則是來自於梔子花。由於對時尚大帝 Karl Lagerfeld 曾說過的「創造更好的未來要建構在過去之上。」名言有所領悟，並從中體會到巨大的力量，因而決定回歸初心、同時感念父母、結合熱愛自然的心，以「探索自然，找回肌膚能量」的初衷自創品牌。期許女性在臻愛自己的“特質”下追求幸福肌膚型態，創造出適合自己肌膚的保養新哲學。未來更希望品牌透過各種跨界合作，與時尚、藝術、美學領域結合，溝通自然美學生活及美感生活儀式。

卡芮詩集團於專業手足保養市場已經營十年以上，並取得業界第一的品牌力，於2021年引進更多的歐美身體保養及居家香氛的品牌。2023年推出自有品牌 DUNAY 吾嬡，用醫美等級的成份技術打造宛如精品的保養規格，讓手足肌膚得到全方位呵護，目標成為手足保養界的愛馬仕！

而品牌背後優異的技術支持來自台灣頂尖生物科技團隊，自1995年成立以來，秉承著「自然，科學和生命」的理念，專注於化妝品原料、健康食品、藥品原料領域21年，成為歐美各大保養品牌指定合作夥伴。更榮獲 ISO22716、GMP 認證，並在韓國、美國和日本獲得多項專利，包括 Halal 清真認證，也擁有專屬無菌研發中心和設備，同時不斷追求更多創新，研發與健康及美容相關的多重領域產品。

Home Care PRO 居家手足護理革命

「簡單，但不止是肌膚基礎護理；有效，但持續探索更廣的效能邊界。」身為質感女性，手足保養需要更加花費心思，因為細節，往往透露著我們對待自己的方式。尤其足部經常久站易水腫的族群，例如空姐、櫃姐，以及手部需要特別修護者，例如美髮業、護士。身為專業護膚品牌，DUNAY 吾嬡提供喜愛身體保養的 30-55 歲女性族群，全方位手足肌膚高效補給，堅持「簡單/有效」的研發原則，以高濃度精華液和創新設計，打破現有 SPA 的時間和預算限制，自己在家就可以完成媲美沙龍的手足護理保養。無論是明天想穿上新買的涼鞋、還是臨時要來場浪漫約會，都能立刻擁有令人愛不釋手的滑嫩baby肌，創造迷人好感度的肌膚觸感，隨時維持最佳狀態不留遺憾。

親膚、透氣、超貼合，夏天裸肌必備

首波主打商品「雪凝煥白拋光手膜」和「晶萃舒活拋光足膜」，選用臉部保養等級的各種專利和植萃成份，以高濃縮保濕精華滿足手、足肌膚的需求。其中四大天王成份包含可以打通肌膚水通道導入精華的林蘭潤露、幫助打造無瑕透亮鑽石肌的水晶高光肽、疏通並抗發炎的積雪草萃取液、有修護之王之稱的複合式神經醯胺，可謂最頂級的保養體驗。另外像是足膜還同時含有可以修護、舒緩腫脹的接骨花木、以及可以軟化⾓質的尿囊素成份，保濕滋養滑嫩極度有感，輕鬆解決硬皮、厚角質等粗糙與乾燥困擾！相較傳統保養方式，敷膜最大的優點即是可以像面膜般將貼附於手、腳上，更能有效將成份精華導入肌膚中，尤其夏天腿部除毛後更需要修護與舒緩滋潤，精心設計與保養方式獨步市場，儼然手足保養界的新趨勢！而目前商品已於Clarus House卡芮詩美學館，以及官網上市販售。

感心回饋家鄉花蓮 捐贈偏遠學校修復基金

DUNAY 吾嬡為感念創辦人的家鄉花蓮，以實際行動回饋當地偏遠學校，計劃將品牌上市銷售部分所得捐贈予花蓮春日國小，為校園修復盡一份心力。發表會當天校長陳少山也親自出席，一同響應這個美好暖心的時刻。