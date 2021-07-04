編輯精選3款頂級眼妝系列｜Dior、Chanel、SHISEIDO

訂製色選

迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips打造出全新迪奧摩登單色眼影。以5款高級訂製服布料為靈感延伸出5款妝效質感：緞光、柔霧、特霧、星耀光、金屬光，並有18款高級訂製色選，讓你隨心所欲的混搭玩色。而 Peter Philips除了對色彩顯色度的嚴謹之外，同時也對於彩妝品裡的保養成分有而外的重視，希望打造出能達到不傷害肌膚，還能擁有保養效果的彩妝品。因此全新迪奧摩登單色眼影蘊含4種保養成分：純淨蘆薈精萃、五葉松籽油、紅花籽油與玫瑰果油，能呵護眼周以及最重要的顯色不卡粉。

除了眼影新品之外 2021迪奧絕對搶眼系列還推出了「DIOR第一支擁有Kabuki眉刷的眉膠筆」，以獨特的眉膠搭配眉蠟設計能雙效防水，接觸肌膚後便能轉換為眉粉妝效，再使用另一邊的眉刷輕輕一刷做個完美的收尾，讓你輕鬆畫出自然濃密的毛流感。

防水好自在

夏季悶熱，加上疫情無時無刻都要包著緊緊的，在這樣的狀態下，防止眼妝暈染絕對是一大挑戰！今年夏季香奈兒推出全新眼妝系列，主打防水抗暈、持久，其中全新「香奈兒絲柔恆采眼線筆」一定是今夏女性的好夥伴，有14款色選，包含7款新色。而 2021香奈兒眼妝系列同時也推出兩款全新限量四色眼影。兩款新色搭配，讓妳打造出更加迷人的雙眸。

另外品牌更宣佈比利時歌手安琪兒 (Angèle) 擔任 2021 眼妝系列全新形象代言人，並以落淚作為廣告視覺的重點，展現出眼線筆的防水、抗暈持色極佳。

綻放焦點

SHISEIDO GINZA TOKYO推出全新「摩霧單色眼影」系列，品牌採用了SHISEIDO實驗室中最特殊的「極 顯色激蜜質地」，如蜂蜜般的質地，粉體滑順輕鬆延展上色，又能瞬間幻化成霧面妝效，抗暈染脫色。此外還添加「日本海昆布精華」能長效保濕，達到超持色、不脫妝的效果。全系列共有18色能讓你大膽創作。另外SHISEIDO GINZA TOKYO還推出了2款眼彩刷：小圓弧顯色眼彩刷、小斜角精準眼彩刷，讓你在創作完美眼妝時，更能得心應手勾勒出你心目中的弧度。