美的科學 The Science Of Beauty

保養品也可是很科學的，MDSUN妍心賞便是一個集科學化、臨床性、低敏感與終身性於一身的保養品品牌。MDSUN妍心賞的全球執行總裁左荷娜與我們分享她曾在旅行中與友人分享MDSUN妍心賞的保養品，三個月後這名友人容易過敏的弱敏性膚況完全改善，「三個月對我們來說還算慢的。膚況改善自信心也提昇，這名友人後來成功結婚，先生還小她六歲。」左荷娜與我們分享。

TEXT MICK WU IMAGE MDSUN

美國頂級科學化護膚品牌MDSUN妍心賞，由研究與實務經驗豐富的美籍華裔孫國鼎醫學博士（Dr. George Sun）於2001年創立，是集「科學化、臨床性、功能性、低敏感、終身性」等特色於一身的護膚品。有別於一般常見的護膚產品，MDSUN妍心賞是透過結合高濃度、高品質、高活性的成分配方，使用美國食品藥物管理局批准的藥妝成分（含幹細胞、胜肽、維生素、天然補充劑和抗氧化劑等活性成分），低敏且長效，利用再生醫學的概念及技術，強化皮膚細胞的滋養，達到平衡肌膚健康的效果，是一個集保養、美容、抗老及再生醫學的專業科學護膚品牌，為消費者提供「不需醫師處方」也能享有的專業美容護膚聖品。

MDSUN妍心賞的全球執行總裁左荷娜（Zehra Sun）表示希望能藉由科學優勢滿足全方位的需求，從最基礎的清潔開始，透過高品質果酸、多種維他命與抗氧化素等成分配方，溫和且深層地清潔面上污垢並卸下妝容；進一步保濕柔膚，滋潤 大量接觸日常彩妝、環境污染與水質污染的肌膚，重新恢復生機；搭配高效精華液以及凝霜，讓肌膚重新賦活，從保溼到滋養、從面膜到眼霜、從美白到防曬，MDSUN妍心賞呵護方方面面。

Zehra與我們聊到MDSUN妍心賞在品牌發展的歷程中，會一直接觸到愛用者給我們的回饋，這些愛用者會告訴我們使用某些大牌子的保養品時沒有很滿意也沒有很滿足，「我們便照著我們愛用者的需求來進行研發，像是一直長荷爾蒙斑，打了雷射也沒有辦法根治，MDSUN便是專門研究不同種族、不同年齡、不同性別的膚質進行製造。依照顧客需求，並進行不同種族、不同年齡層、不同性別的科學化研究製造與研發。」

Zehra說也因為MDSUN妍心賞的顧客來自全球，所以才會廣泛地針對不同種族的皮膚進行研究。我們聊到MDSUN妍心賞有哪些知名愛用者？Zehra告訴我們有馬來西亞皇室彭亨州蘇丹王妃、金球獎和奧斯卡金像獎得主Jon Voight、奧斯卡得獎動畫《獅子王》導演Rob Minkoff，在台灣則是有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉。「甚至是醫學專業人士、媒體記者採訪了我們後都會成了我們的愛用者。」

Zehra聊到MDSUN妍心賞的適用膚況範圍很廣，從青春期的青春痘治療，到因為過度使用面膜而讓皮膚過敏者，「我們也做美白、淡化斑點去斑，以及提昇抗衰老和讓皮膚變厚的再生醫學。」Zehra說創立MDSUN妍心賞其實 是一個無心插柳的機緣。「當初在服務名人、名媛、明星等頂級顧客時，他們對於皮膚產品的要求是很嚴苛的，這些頂級顧客在不同國家特別是氣溫極度變化的國家旅遊或工作時都會問我該怎麼調理膚況？那我們就請專業團隊在各個方面進行研究，然後在各個不同的國家進行商標註冊。MDSUN妍心賞是一個從專門研究頂級顧客的研發中心開始，逐步發展成具規模與具品牌知名度的保養品品牌。」

Zehra與我們推薦第一次使用MDSUN妍心賞者可以從清潔型產品開始。「就像車子要打蠟前一定要先清洗乾淨。很多人忽略了皮膚清潔的重要性，MDSUN妍心賞的皮膚清潔效果很強，在清潔時同時替皮膚注入抗氧化素與柔膚成分。」

最後我們聊到有沒有印象最深刻的顧客回饋？「有一次跟朋友去旅行，跟同行的友人分享護膚、清潔、面膜等皮膚保養話題，導遊說他有一個朋友膚況很不好，不管用什麼皮膚都會過敏，因而間接造成個性上有點自卑，相親都不太成功。我就把我身上攜帶的MDSUN妍心賞轉交給她。之後我就觀察與持續了解這位顧客使用我們的產品後膚況是否有改善。膚況的確改善許多，皮膚不再過敏，而且我得知她也結婚了，她還告訴我她的先生小她六歲，這真是一個好消息。 這對我個人跟對我的品牌都是一個莫大的肯定。因為她是弱敏性肌膚，皮膚的表質層已經遭破壞了，三個月後皮膚狀況完全好轉，三個月的修復時間對我們來說都是慢的。」