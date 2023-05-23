被演員耽誤的研發魂，謝佳見的獨門保養程序大公開！

因為不想老，所以保養很重要；由於怕變老，所以謝佳見從小就養成認真保養的習慣！

身為「My 我的能量系列」品牌大使卻同時參與產品研發的謝佳見，其實對他來說是踏進全新的領域，My 我的能量系列自產品原物料、配方、包裝，乃至於產品本身的舒壓香氣，謝佳見都親身涉獵，並從零到有誕生新產品，看到愛用者的回饋，這種成就感絕非言語可以形容！

謝佳見說自己很怕變老，相信變老也是很多人最害怕的事情，但由於環境等外在因素會導致肌膚傷害，也會讓肌膚變老的機率越來越高！我們感覺謝佳見對保養研發好像有幾分底氣，而這一切都來自他的啟蒙貴人——他的表姊。

「你該保養了」，一句話醍醐灌頂

表姊的一句話便開啟了謝佳見的保養之路，他從青少年的輕保養、到現在的胎盤素、眼霜，所有保養程序無一不知，也難怪他對各年齡層的保養方程式都瞭若指掌。謝佳見對自身保養的目標，就是希望讓呈現出來的肌齡能少於實際年齡十歲以上，這都歸功於他從小就致力於保養，知道如何用外在保養來補充肌膚內在的不足。

針對大家的面子問題，謝佳見想要做出一套簡單用就能找回肌膚自我防禦力的產品，能自行抵抗自由基與抗氧化，這是他一直追求的肌膚狀態，而FORTE My 我的能量系列就給了他這個機會。謝佳見表示全系列皆屬於輕保養，包括我的能量水潤潔顏慕斯、我的能量保濕化妝水、我的能量防護精華，與我的能量保濕凝霜等多項產品，謝佳見也直言：這應該是年輕人最需要的入門保養品。

最適合作為年輕人的第一套保養品

謝佳見與我們分享，My 我的能量系列是主打年輕族群的輕保養，而它最大的特點就是保濕。「因為年輕肌膚本身的營養足夠，不需要過多滋潤成分或額外的配方，因此 My 我的能量系列提供大量保濕，就能協助肌膚自主抵抗外來傷害。」

該系列全部四款產品提供無差別的保養需求，含多種保濕成分、維他命 C、及珍貴的植萃成分，其中還包含 7 種玻尿酸，質地濃郁，能提供全方位保濕與防禦功能、並啟動肌膚的自主生命力。

謝佳見笑說，保養很重要，而且越早保養越好。誠如之前所說，越年輕的肌膚本身的活力與能量就越充足，只要持續保養，即使不費力氣肌膚也能健康地陪你長長久久，展現逆齡肌膚！

「每個人的肌膚都是父母給的。但要如何做好保養讓肌膚維持年輕狀態、是我們的責任。」謝佳見說到，的確，每個人的肌膚都是父母賦予的，那該如何保養以秉持自己維護肌膚狀態的責任？My 我的能量系列就完整了四大步驟，清潔、保濕、修護、與滋養，能幫助青少年族群保養自己的肌膚。

「有一個好的面子走出去，大家都會多看你幾眼。」謝佳見說，面子顧好了走出門，不但自信提升，在路上的回頭率也超高，謝佳見笑說兼具控油、保濕、滋潤、與鎖水的 My 我的能量系列，能提升肌膚自我防禦力，基本上是青少年保養的懶人包，他也非常喜愛系列商品的味道，讓他有彷彿走過森林後那種療癒舒膚的氛圍！

事實上謝佳見對於產品的執著就可以從他親力親為的參與每個環節看出，對於香氣更是親自抵達彰化產品研發處，並針對產品配方與團隊開會百次以上，其中的獨特配方「綠花恩南番荔枝精華」，能讓肌膚自行調節底層狀態，強化膚質並提升防禦能力，自主修護至完美的油水平衡，維持健康水漾的肌膚，更讓謝佳見直呼「我非常滿意！」。

我要將好的能量注入在每個人身上

謝佳見說：「有能力做的東西，我都希望是最好的！」對於他而言，這次的 My 我的能量系列四項產品都不可或缺，但如果硬要選擇，他推薦「我的能量保濕化妝水」與「我的能量防護精華」，因為清潔與修護對肌膚來說是最不能忽視的！但要想達到肌膚的完美油水平衡，必定要試試全系列四款商品，缺一不可。