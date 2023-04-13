金宇彬的母親節送禮首選？以 Jo Malone London 限定專屬禮盒，獻上迷人香氛

這次，當你最珍視的人收到 Jo Malone London 標誌性的奶油色禮盒，她或他立刻就會懂得，這份心意不同以往：從客製化字母吊飾到獨一無二的刻字香水瓶身，都是為她／他專屬訂製的獨家寵愛。Jo Malone London 以慷慨大方為生活美學精神，持續帶給您最完美的英倫禮贈體驗。

重要時刻犒賞自己、母親節送給身邊珍惜的女性們、人生中的大小起起落落，Jo Malone London 和專業香氛顧問群陪伴您，將充滿回憶與記憶的香氣在重要時刻獻給心裡最重要的人。今年母親節，Jo Malone London 特別邀請亞太區品牌大使金宇彬化身香氛使者，精心打造完美專屬禮物，邀您一同穿梭迷人香氣的奇幻仙境。

金宇彬化身Jo Malone London香氛使者帶你童遊奇幻仙境

春意盎然，輕聲呼喚，金宇彬身襲春色水藍西裝從 Jo Malone London 標誌奶油色禮盒一躍而出！悉心聆聽可愛朋友們的送禮想法，魔法彈指瞬間就蹦出不同以往的巧妙心意：客製化字母吊飾、自選彩色緞帶到獨一無二的刻字香水瓶身，都是為可愛朋友們的獨家專屬訂製。金宇彬和 Jo Malone London 的巧思，更甜一點、更寵一點！

一桌豐盛的香氛盛宴，從居家擴香、經典香水到各種氛圍轉換的香氛工藝蠟燭，奇幻香氛，等您入座開箱！開箱 Jo Malone London 後的香氛歡樂派對正在上演，不需要問為什麼，和香氛大使金宇彬一起單純享受禮物和香氛帶來的愉悅美好吧！

母親節限定禮盒

今年以充滿心意的香氛禮迎接母親節的到來吧！Jo Malone London 推出限定母親節專屬禮盒，從馥郁獨具品味的珍稀芳醇香水禮盒，到經典明星糅香禮盒，共五款百貨專櫃母親節期間限定禮盒。今年最不一樣的時尚，就是為媽媽和自己獻上一份最有質感的英倫香氛，質感香氛貼身陪伴最愛的家人朋友。