2022 最奢華絕美的聖誕系列，讓你愛不釋手捨不得送！（下篇）

最會過聖誕的迪奧再次推出限量倒數月曆啦～今年首度推出的《迪奧香氛世家系列-2022 限量聖誕倒數月曆》，以高訂木製工藝搭配精緻的圖騰細節，將整體造型刻畫成一座微型迪奧蒙田大道 30 號旗艦店，24 道木製抽屜，讓你在聖誕前夕的每一天都能感受不同的驚喜，揭開 24 種神秘香氣！

還有迪奧香氛世家聖誕限定的珍藏禮盒，除了盒外繪有閃耀星辰限量圖騰外，還搭配上三款手工製作的迪奧香氛世家編織工藝擴香吊飾，造型可愛又能夠將香氣均勻擴散在各個空間，盡情發散迪奧的聖誕魔法呀～