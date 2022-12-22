2022 最奢華絕美的聖誕系列，讓你愛不釋手捨不得送！（下篇）

繼上篇的聖誕彩妝系列，大家有沒有激發出更多對於聖誕禮物的靈感？又或是早就出手犒賞自己了呢？這次，編輯一樣給你滿滿的聖誕系列單品，在聖誕倒數前夕跟著PRESTIGE沈浸在美好的味道裡，還沒準備好禮物的朋友們趕緊收藏本文出發選購啦！
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最會過聖誕的迪奧再次推出限量倒數月曆啦～今年首度推出的《迪奧香氛世家系列-2022 限量聖誕倒數月曆》，以高訂木製工藝搭配精緻的圖騰細節，將整體造型刻畫成一座微型迪奧蒙田大道 30 號旗艦店，24 道木製抽屜，讓你在聖誕前夕的每一天都能感受不同的驚喜，揭開 24 種神秘香氣！
還有迪奧香氛世家聖誕限定的珍藏禮盒，除了盒外繪有閃耀星辰限量圖騰外，還搭配上三款手工製作的迪奧香氛世家編織工藝擴香吊飾，造型可愛又能夠將香氣均勻擴散在各個空間，盡情發散迪奧的聖誕魔法呀～
從形象照裡就看出JO MALONE LONDON 喜愛冬季與聖誕的心，大大小小的禮盒堆疊在地，一罐罐的香水瓶陳列在白茫茫的雪地中，透過照片彷彿就能聞到冷冽的芬芳，今年 JO MALONE LONDON 推出歡樂雪花聖誕限定香氛－午夜麝香與琥珀香水，透過初調杜松和甜橙的喚醒，讓香氣呈現宛如水晶般清新剔透氣息，也蘊含溫暖迷人的魅力，而香水瓶的瓶蓋也特意設計如水晶球般的圓滾模樣，夢幻又浪漫！讓你開啟愉悅的聖誕香氛之旅～
除了香氛帶來的驚喜，說到禮盒，JO MALONE LONDON 更是每每都用獨特的限定包裝擄獲人心，這次品牌將純白雪球遍佈在不同大小的禮盒、禮物卡與緞帶等，就是要讓你可愛過聖誕！
寂靜夜色裡傳來陣陣玫瑰香氣，今年聖誕，Sisley 推出夜幕昇華版 Izia La Nuit 伊之露夜之頌的頂級法式限定香氛禮盒，讓你在微醺夜晚來場浪漫花園幽會，譜出永恆動人的愛情戀曲。
Izia La Nuit 伊之露夜之頌是以濃郁的花香開啟前調，緊接著包覆綴以香草的木質及皮革基調，花香與木質調的交互碰撞，創造出獨特又豐富的香氣，豐富的嗅覺體驗再搭配黑色瓶身的深幽神秘色彩，在金色月光的搭配下，完美展現了 Sisley 的強烈魅力，最適合送給你那位擁有致命誘惑的朋友！
在靜謐悠長的夜裡，漫天繁星的點點星光映入你我眼中，瞬時雪花紛飛⋯⋯。
最有詩意的 DIPTYQUE 為了這次的聖誕佳節推出三款限量版香氛蠟燭，將無盡閃耀的銀河星空及以品牌的經典字母造型拼成的南北半球共 88 個星座名稱縮小在燭杯上，展現 DIPTYQUE 本身的魔幻與神秘芬芳。
這次的三款限量版香氛蠟燭，特意以白色、金色、銀色星形圖案點綴在各色燭杯上，深綠色的冷杉香氛蠟燭散發溫暖木質香調；靛藍色白雪香氛蠟燭則將向日葵花與白麝香的馥郁芬芳完美融合清新花香；而星光香氛蠟燭則選用熱情的深紅色，對應溫馨的炭木香味與誘人的咖啡及可可香調，讓你舒適自在地享受美好時光。
嬌蘭的流金獻禮！聖誕推出的限量版香氛「冬晨之境淡香精」，從瓶身就可以感受到嬌蘭對聖誕佳節的燦爛奇想，品牌特別邀請法國巴黎珠寶工作室 L’Atelier Truscelli 以華麗非凡的蜜蜂造型鍍金珠寶裝飾 2022 年精鐫鎏金蜂印瓶，手工鑲嵌超過150顆閃耀水晶，皆須經過多次拋光與打磨等過程，就是為了完美營造閃爍星星的意象，並邀請你進入嬌蘭仙境～
除了瓶身的極致奢華，擁有清新香氣的冬晨之境淡香精，以甜橙、橙花、杏仁作為前調，尾韻則帶出嬌蘭代表香材如安息香酊、檀香和依蘭的香氣，透出溫和而自然的氛圍，希望帶給你最純淨的嗅覺享受。