2022 最奢華絕美的聖誕系列，讓你愛不釋手捨不得送！（上篇）

今年的迪奧聖誕彩妝以柯勒諾瓦莊園冬日星空為靈感，配合迪奧經典金色色彩的燦爛，營造出品牌特有的夢幻聖誕氛圍～

品牌推出限量的迪奧藍星唇膏黑曜珠寶盒，盒外深邃的黑搭配嵌印的金色 Dior Logo 及長鏈，就好比夜晚中明亮的星！而其中收藏的四款限量唇膏，除了擁有柔霧與緞光兩種妝效可以滿足不同質感妝容外，唇膏色選也能滿足不同場合需求，不管是將珠寶盒作為搭配的時尚小包，還是以絕美唇膏打造個人風格，Dior 都幫你準備好了！

另外還有迪奧經典五色眼影、藍星訂製腮紅盤與唇膏，在今年聖誕也都推出了閃耀星辰限量版，歡迎大家跟著 PRESTIGE 一起進入 Dior 的魔幻之夜！