2022 最奢華絕美的聖誕系列，讓你愛不釋手捨不得送！（上篇）

每年最有節慶氛圍的聖誕節又要來啦！如果不想再當抱佛腳的送禮人，現在就該好好挑選聖誕禮物。如今各大品牌已經陸續的推出聖誕系列，而這些聖誕系列，除了拿來交換禮物之外，自用也是非常適合的喔！剛好年末放在家裡，也能營造出聖誕佳節的氣氛，讓自己在2022的最後能夠幸福且快樂的送走這艱辛的一年，期許明年充滿濃濃幸福～
今年的迪奧聖誕彩妝以柯勒諾瓦莊園冬日星空為靈感，配合迪奧經典金色色彩的燦爛，營造出品牌特有的夢幻聖誕氛圍～
品牌推出限量的迪奧藍星唇膏黑曜珠寶盒，盒外深邃的黑搭配嵌印的金色 Dior Logo 及長鏈，就好比夜晚中明亮的星！而其中收藏的四款限量唇膏，除了擁有柔霧與緞光兩種妝效可以滿足不同質感妝容外，唇膏色選也能滿足不同場合需求，不管是將珠寶盒作為搭配的時尚小包，還是以絕美唇膏打造個人風格，Dior 都幫你準備好了！
另外還有迪奧經典五色眼影、藍星訂製腮紅盤與唇膏，在今年聖誕也都推出了閃耀星辰限量版，歡迎大家跟著 PRESTIGE 一起進入 Dior 的魔幻之夜！
是誰在偷偷施著魔法？嬌蘭今年推出流金星燦聖誕限定彩妝，將多樣產品灑上優雅精緻的金燦星塵～而當中不乏與奢華工藝間的緊密連結，特邀以細膩複雜的繪畫聞名的畫家暨插畫家——Aleksandra Miletić，融合嬌蘭代表蜜蜂圖案以及點點星光，設計出專屬嬌蘭的精奢禮盒包裝！
為了今年聖誕，嬌蘭彩妝創意總監 Violette 也特選了四款鮮明色彩組成「OMBRES G高訂深邃四色眼影盤777」，暖色調的彩盤中有帶著細緻珠光的溫柔色彩還有獨特的勃艮地酒紅，不管是日常的妝容使用，還是派對時的魅惑心機眼妝，都能讓你成為人群中最閃耀的星！
冬季的保養步驟比起夏季總是來得繁複，其中修復滋潤更是我們最在意的功效之一，而各位的心聲，ILIA 聽到了！這次 ILIA 在聖誕節前夕推出了 ILIA 淨透裸光美唇組，為了讓脆弱與容易乾裂的唇部在冬天仍然能夠保持澎彈透亮，一系列的唇部單品，從潤唇到提昇氣色的潤唇膏，由內而外的深層修復，根本就是你冬季最好的美唇管家！
系列中最得編輯心的單品就是 ILIA 純淨修護嫩唇膜，其中富含純淨無毒的多樣保養成分，還可以隨著唇況自行調整薄塗還是厚敷，不管是作為乾唇的急救利器，還是日常基礎的唇部保濕，都能輕鬆掌控！
夜幕落下，聖羅蘭工坊正悄悄地寄出一封封的邀請信⋯⋯
今年YSL推出的聖誕限定彩妝，同樣有著聖羅蘭先生喜愛的搖滾流星元素，還有著經典的復古菱格紋，為聖誕限量彩妝系列增添光輝燦懶氛圍～
系列中最引人注目的是擁有 10 色的「限量情迷聖誕彩妝盤」，盤內的色彩配置採用霧面與亮面不同質地的搭配，有低調的米棕色打底色系也有可用作收斂色的火熱酒紅，最後再以帶有細閃的高光金色與溫柔玫瑰打亮色，作為迷人妝容的點綴，讓你成為 YSL 情迷聖誕派對裡最魅惑、最動人的聖羅蘭女郎！各位受邀參加這次的YSL情迷聖誕派對的各位，快一起享受專屬聖羅蘭的神秘與迷幻吧！
Chanel 在今年乘著月光，以月的形象與品牌的經典永恆，推出充滿綺想與謎樣魅力的限量作品。仿若月球表面的香奈兒 N°5 典藏亮采盤，今年放大後更加完美顯現 N°5 香水瓶的印記，還有全新色選的香奈兒 N°5 鐫刻四色眼影，眼影上同樣有著小巧的品牌壓印，兩者兼具實用與收藏價值，大家趕緊入手！
而同樣作為香奈兒經典熱賣商品的香奈兒超炫耀釉光唇萃，也乘著這波聖誕佳節推出兩款限量色選，打造如月光般皎潔的緞光妝效，卻同時兼具超強持色度，讓你在外出派對的同時還能夠時刻保有亮麗妝容，展現絕美姿態。
流星划過，NARS 將眾多經典彩妝換上限定的璀璨流星包裝，為今年度劃下完美結尾，快跟著編輯腳步，一起在 NARS 年末派對裡熱情狂歡～
這次在外包裝即可見 NARS 以 Disco 鏡球為靈感的鏡面星星造型，在彩盤與唇膏膏體上也可見大小不一的星型壓印，NARS 細膩的將主題貫穿全系列，而不可不提的是以高顯色度為名的 NARS 彩妝，在今年全新的璀燦流星9色眼影盤中也融入三大色調，從粉嫩色彩到大地暖棕再到濃郁深紅，服貼的粉質暗藏全新璃金光感粉末，讓你不同角度都能成為全場焦點，發散如星光般的細緻光澤，迷倒眾生！
另外，NARS 還推出迷你版的璀璨流星禮盒，集結必收小白餅還有炫色腮紅等熱賣商品，袖珍版的大小超可愛！送禮自用兩相宜～太值得擁有啦！
「Push the sky away」，今年 THREE 以充滿正向的姿態，期許在新的一年，人們可以擺脫陰霾，迎向全新生活，如同標語闡述「打起精神吧！」「翻轉現況吧！」，鼓勵近年因為疫情或戰爭的人們，要繼續努力、並堅定的闊步向前！
這次日台同步發售的 THREE 2022 Holiday 彩妝系列，主打柔光清透的妝效，因此擁有細緻珠光的光漾瞬采眼線筆便融合了液態眼影的高飽和度和粉質的清透妝感，而彈性的毛氈筆頭，能夠流暢的勾勒出細長眼線，打造創意眼妝。
而除了透亮眼妝與潤澤唇彩，這次的聖誕系列還有三款特殊選色的指彩可供搭配，當中特殊的清冷雲霧藍色選，其中還添加了金色亮片，讓你在低調中仍然保有精緻的小巧思，輕飄飄的藍配上隱約透光的金，也呼應品牌了的歲末理念，要試著突破另一端的天空，與嶄新的自己相遇！
去年的 SUQQU 聖誕系列以「雪月花」為題，帶出皎白的月光照在冷冽的雪地上，而堅毅的山茶花與寒椿花在冬夜裡綻放的美景。
今年，SUQQU 同樣以花為題，將12/25日的生日花——冬薔薇與春夏盛開的繽紛玫瑰相比，那份在嚴寒裡生長的孤寂與冷豔，貫穿了這次 SUQQU 的 Holiday 彩妝系列。
雖然提及冬薔薇的孤寂，不過就如同花瓣的瑰麗色彩，這次以帶有冷調的玫瑰棕色作為系列主色，像是有著清透光燦的眼彩盤，抑或是晶采淨妍頰彩的漸變玫紅，都展現了系列所蘊含的冬夜溫暖。系列中的晶采艷澤蜜粉也以澄淨的淡紫色粉末，希望能在妝容的結尾賦予一抹清澈與透亮，就好比冬薔薇上的雪暈，營造自然與貴雅的氣息～