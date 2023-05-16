乾淨無瑕又清新！淡妝的最高境界就是現最具話題的「白開水妝容」

空靈清透的白開水妝容依然是今年的彩妝趨勢，無暇、細緻的底妝，彷彿有擁有天生的好皮膚一般，從妝前修護到薄透裸妝的上妝細節，PRESTIGE 整理出所有要點，一起化出天然系的透明感妝容。

今年最為流行的清透妝感不只在各大雜誌拍攝亦或是話題韓劇演出都可以明顯發現，其中主要在妝前的打底不僅要做好保濕外，整體底妝的清透、乾淨也是妝容的關鍵。嬌蘭推出的「皇家蜂王乳 UV 隔離乳」非常適合作為妝前使用，其中富含煥采白蜂蜜，能使肌膚散發透亮光彩，同時改善斑點瑕疵，此外 SPF 50 能有效抵擋來自陽光的 UVB，而 PA++++ 則有效抵禦 UVA 的傷害，其細緻的質地不僅可以快速推勻，還具有飾色功效。而眼周細紋與及黑眼圈的困擾，也是許多人上妝前最煩惱的部分，瑞士保養品牌 Valmont創新推出「肌密防禦活氧眼霜」，它以奶泡慕斯質地，化身氧氣眼罩一般，彷彿為肌膚注入氧氣使其深度呼吸，輕盈的質地可以在上妝前使用，不會造成後續妝容搓泥、不均勻的現象，每日使用也能有效淡化眼部缺氧導致暗淡的黑眼圈困擾、重現活力明亮雙眸。

在底妝的選擇上，也主要以薄透零粉感的粉底為肌膚打底，YSL 推出的「恆久完美無瑕持妝粉底」打破了許多持久型粉底厚重的刻板印象，不僅還原了肌膚油水平衡的保濕狀態，其蘊含的植萃養膚高光，也打造出宛若天生的自然光澤，輕盈的妝效除了補水保濕外，修飾膚色不均與持妝的效果更是驚為天人，想要打造零妝感的底妝非它莫屬。

除了裸感底妝外，在細節處的遮瑕也不容忽視，但現在已不流行大範圍厚重的遮瑕，而是選擇針對重點區塊少量多次的薄塗，一般市面上的遮瑕膏可能會因為沾取不易，失手造成用量過多的問題，此次 Sisley 全新推出的「植物完美修妍精華筆」以小巧的筆型使上妝更輕鬆、簡單，奶油絲絨般的溶心質地有著高級的柔焦效果，輕輕一筆再運用另外一端的氣墊海棉棒輕鬆塗抹開來，完全不怕眼下尷尬的卡粉情況，提亮、修飾的同時也在保養肌膚，局部少量的遮瑕，才是空靈底妝的關鍵。

彷彿沒有化妝般的自然裸肌，最忌諱搭配厚重的唇妝，全新「 NARS 雲霧唇露」首創全新水晶露質地，極致輕薄的貼唇感受，即使重複塗抹也不感黏膩，獨家使用的粉霧柔焦科技，讓你一抹上唇瞬間形成薄膜般的朦朧絨霧效果，就彷彿為雙唇套上無暇濾鏡，全新 6 色以最適合亞洲女生的清甜茶色發想，日常溫柔粉棕色調最適合透淨的空靈妝感，跟著 PRESTIGE 整理出的一系列妝容要點，今年也跟上淡妝趨勢為自己化一個溫柔的自然系妝容。