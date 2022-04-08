妙手回春｜賦真妍還你漂漂美顏凍齡

By Jasmine Ko
08 Apr 2022
妙手回春｜賦真妍還你漂漂美顏凍齡
Beauty & Wellness
妙手回春｜賦真妍還你漂漂美顏凍齡

知名醫美「賦真妍」整形外科診所特別邀請金鐘獎主持人徐乃麟代言，創立一年即擴展分店進軍東區，賦真妍因明星光環加持而受各方關注，成為許多藝人青睞之保養場所！徐乃麟出道40多年依舊保持帥氣風采，與賦真妍創辦人名媛翁容若擁有好交情，情意相挺擔任診所代言人，將自己偷偷維持年輕的秘密，公諸於世。

開幕當天診所廣邀近百位KOL與徐乃麟一起提前歡慶母親節，由徐乃麟率領KOL們為媽媽敷面膜，透過定住美顏儀式聊表感恩；徐乃麟不但本身為賦真妍常客，連太太也經他介紹定期到診所給陳建名總院長做保養，家人的肌膚狀況都交給陳總院長，讓他非常安心。

診所更特邀知名整外醫師邱泰豐坐鎮擔任院長，擁有上千例隆乳手術的邱泰豐醫師不只臨床經驗豐富，在業界更享有「美胸波神」之盛名；同時亦是許多名人欽點的美體整外醫師。知名健身網紅筋肉媽媽也曾到賦真妍諮詢、近期甚至還有客人遠從台東慕名而來，只求邱院長神手助她完成擁有傲人好胸的夢想！

賦真妍整形外科醫美診所號稱東區最大醫美診所、佔地百坪，醫療設備應有盡有，並於特定節日舉辦主題派對；近期為了慶祝母親節，特別將環境打造成懷舊古早柑仔店，把童年記憶中的彈珠汽水、明星花露水、跳跳糖、彈珠台等帶進診所內，期望讓前來的客人們宛如搭上時光機重返18歲青春回憶，外表也同時逆齡飛行回到少女美顏。

徐乃麟 賦真妍整形外科醫美診所 政大四姬翁容若 陳建名總院長 美胸波神 邱泰豐醫師

Jasmine Ko
beauty Plastic Surgeon Aesthetic Clinic
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.