妙手回春｜賦真妍還你漂漂美顏凍齡

知名醫美「賦真妍」整形外科診所特別邀請金鐘獎主持人徐乃麟代言，創立一年即擴展分店進軍東區，賦真妍因明星光環加持而受各方關注，成為許多藝人青睞之保養場所！徐乃麟出道40多年依舊保持帥氣風采，與賦真妍創辦人名媛翁容若擁有好交情，情意相挺擔任診所代言人，將自己偷偷維持年輕的秘密，公諸於世。

開幕當天診所廣邀近百位KOL與徐乃麟一起提前歡慶母親節，由徐乃麟率領KOL們為媽媽敷面膜，透過定住美顏儀式聊表感恩；徐乃麟不但本身為賦真妍常客，連太太也經他介紹定期到診所給陳建名總院長做保養，家人的肌膚狀況都交給陳總院長，讓他非常安心。

診所更特邀知名整外醫師邱泰豐坐鎮擔任院長，擁有上千例隆乳手術的邱泰豐醫師不只臨床經驗豐富，在業界更享有「美胸波神」之盛名；同時亦是許多名人欽點的美體整外醫師。知名健身網紅筋肉媽媽也曾到賦真妍諮詢、近期甚至還有客人遠從台東慕名而來，只求邱院長神手助她完成擁有傲人好胸的夢想！

賦真妍整形外科醫美診所號稱東區最大醫美診所、佔地百坪，醫療設備應有盡有，並於特定節日舉辦主題派對；近期為了慶祝母親節，特別將環境打造成懷舊古早柑仔店，把童年記憶中的彈珠汽水、明星花露水、跳跳糖、彈珠台等帶進診所內，期望讓前來的客人們宛如搭上時光機重返18歲青春回憶，外表也同時逆齡飛行回到少女美顏。