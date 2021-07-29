居家美麗儀式Golden Home Facial

宅在家的時間變多了，也是肌膚密集修護與重生的黃金時刻。省略了防曬與上妝的步驟，皮膚有更多機會好好喘息、呼吸、與心靈彼此聆聽需求與對話、是如此的難能可貴。

清潔、角質調理與修護

持續變動的時刻，重新審視、反事追求最純粹本質。潔顏為護膚之本，引領我們一步步為肌膚深層洗禮、透過奢華儀式寵愛自己，而這一切就讓我們從簡單的潔顏去角質與調理藝術談起吧！

Chanel 山茶花保濕修護濃萃

找回活力光采、密集補水，一個步驟簡單完成。山茶花精萃 PFA*萃取自新鮮花朵也使得香奈兒更精進研究此一明星成分。首次添加山茶花酵母萃取，持續補充水分。山茶花精萃 PFA**** 來自白色山茶花萃取的香奈兒專利高效保濕活性成分。藍薑 PFA**** 是香奈兒另一經典成分，採用馬達加斯加的藍薑研發而成，有助維持並加強肌膚天然防禦能力。

Dior 精萃再生玫瑰去角質霜

奢華外型、療癒玫瑰香氣、令人著迷的親膚質地，使肌膚重回純淨狀態。注入岡維拉玫瑰 22 種微營養素的植物能量，讓潔顏開啟保養程序，配方結合了經科學實證的多種護膚成份和肌膚所需維持健康的維他命成分。岡維拉玫瑰微營養素、玫瑰精華油、玫瑰凝蠟深層而溫和地去除老廢角質。建議每週使用 2 到 3 次將適量去角質霜均勻塗抹於浸濕的臉部肌膚，靜置約 1 分待玫瑰蜜糖微粒溶解，接著以畫圓動作輕輕按摩，幫助去除老廢角質，可加強按摩T字、鼻翼等角質較易堆積的部位，也可以溫柔使用在唇部肌膚，當蜜糖完全溶解於臉上形成玫瑰精萃面膜後，靜敷 1 分鐘，再以溫水洗淨即可。

Aesop 肌膚調理凝露

蘊含以一比三比例調配的維他命 B 和維他命 C，綠茶萃取、金縷梅和洋甘菊等成份，香味宜人、質地清爽，同時為肌膚帶來全面豐富的舒緩、滋養及細緻呵護。配方蘊含濃縮成份，能迅速被肌膚吸收，適合居家調理膚況用，每週使用 2~3 次，令肌膚倍感柔滑瑩潤。

Prophecy 鉑翡斯完美極萃面膜

含滿滿頂級精華液的面膜，添加珍稀滋養之金萃純油系列，通過 ECOCERT 認證有益肌膚之天然有機植物活性成分，傾注給肌膚最好的養分，並精心挑選最柔細的極致超棉布膜，敷感比蠶絲更服貼柔軟，遇水膨脹重量達自身 15 倍、擁有更強承載精華能力，因此使用一片猶如做 SPA 課程般，吸收量絕佳。只需10-15 分鐘便能為肌膚注入豐沛能量及續航力，讓你每一日都能感受肌膚充滿活力、細緻柔滑。

油水平衡

有時候過度的保養還不如一瓶簡單的精華液。隨著氣候分野不再那麼明顯，肌膚對保養品的需求也介於一種半水、半乳之間。滋潤型精華液開始大受歡迎，其秘訣就在於能幫助肌膚取得油水平衡。

Elizabeth Arden 時空還原再生露

全新輕感微分子前導水精華，有助保養品的後續吸收。介於化妝水與精華液之間，不含揮發性酒精、不添加香料，具有蘭花精萃、紅藻萃取、山茶花油發酵精華等珍貴成分，適切提供肌膚所需養分，為各種肌膚，準備好迎接下一階段的高效保養，創造讓人羨慕的肌膚。多種珍貴植物、萃取自日本罕見的蝦脊蘭花、以及自北歐斯堪地那維亞海域的珍貴紅藻，改善肌膚天然保濕屏障。利用微囊化包覆科技將山茶花油注入泡泡微粒之中，慢慢在肌膚釋放所需養分。

TOM FORD 完美肌膚 R 系列

TOM FORD 在實驗室經歷多年的研發與調整後，終於找到完美「神秘 75 號配方」，添加「祕魯珍稀白瓷可可」、日本玉露等多種珍稀成份，搭以最高濃度的完美比例，幫助肌膚維持在最完美狀態。胜肽水精華擁有易於吸收的奢華液態質地，以及完美肌膚 R 系列的高效成分－包括罕見的白瓷可可、咖啡因和保護肌膚的玉露－有助於輔佐和維持肌膚的天然能量。展現年輕光澤，並留下柔嫩水潤的膚觸與保濕防禦層。

ElizabethArden 艾地苯煥采新生安瓶

整天待在冷氣房，肌膚越來越乾燥！以醫學科技背景研發的 PREVAGE™ 艾地苯系列商品一直是居家頂級保養的常勝軍。若想快速讓肌膚恢復最佳狀態，可於睡前使用「艾地苯煥采新生安 」幫助改善暗沈、乾澀、膚色不均的過勞肌，使用 4 周後達到最佳成果，在規律代謝肌膚表面的同時，提升肌膚對環境傷害的保護力，並讓肌膚持續散發青春光澤；懶人保養必收！

Sisleÿa 抗皺活膚御緻激活安瓶精華

Sisley 研究室耗時多年，找到深度保養的關鍵源頭 -肌膚能量。Sisleÿa 抗皺活膚御緻激活安瓶精華，運用頂尖的植物活性萃取與強大協同作用，努力為肌膚年輕活力找到解答。透過 4 瓶高濃縮精華，周周循序達到美肌顛峰，每週都能感受肌膚明顯變化，清新細膩的質地，使用時立即轉化為柔滑的細緻感受，提供肌膚極致舒適和豐富能量。建議每天早晚各使用 8 滴，每年使用 2 套。當肌膚備感疲勞、失去光采或承受壓力時，就很適合用來密集做保養。

肌膚之鑰創生•極致淨白露

由桑樹皮、短柄野芝麻葉及肉桂皮萃取完美揉合，質地富含保濕成分野玫瑰萃取 ，成就細緻光滑觸感。蘊含玫瑰膚色淨化複合物，淨化肌膚、提亮並使膚色看起來均勻順眼。

EDN 富勒烯煥齡賦活精質霜

富勒烯也被稱作「美容界的鑽石級成分」，與鑽石同為由碳組成的分子結構，EDN 茵蝶將珍貴富勒烯加入保養品中，這一款面霜入圍 2021 英國純美獎 Pure Beauty Global Award、以頂尖科技與珍稀美容成份帶給肌膚極致奢華保養體驗，居家輕鬆保養令人愛不釋手。

肌膚恃寵而「嬌」

當肌膚碰觸到優質的乳霜，就好像舌尖品嚐到細緻的奶油，那種只有毛細孔才能體會的細密觸感，造就了這些頂級乳霜即使價格高昂但仍讓名媛貴婦們趨之若鶩想一親芳澤。

La Mer 海洋拉娜乳霜

頂級保養，海洋拉娜怎能缺席？乳霜的珍貴核心成份「濃縮精華 Miracle Broth™」，採擷自純淨海域深海巨藻，結合豐富氨基酸，礦物質－鈣、鎂、鉀、鐵及維他命－ C、E、B12，加上柑橘、尤加利樹、小麥胚芽、紫花苜蓿及向日葵等植物萃取，再透過生物性發酵的過程，為了不破壞乳霜的結構，在製成的第一時間，就必須以手工裝填。塗抹時透過手心溫熱的過程，讓乳霜裡的濃縮精華更好被吸收，適用於任何膚質與季節。

Valmont 屹麗御蜂菁萃面膜

屹麗御蜂菁萃面膜透過獨特「魔術 3 步驟」按摩每吋肌膚，藉助肌膚溫度像變魔術般使面膜產生「霜→油→乳」質地上的變化，讓肌膚變得透亮光采、滋潤柔滑。建議每週使用 2 次，其細緻輕柔的乳霜觸感，為肌膚帶來神奇的感受，展現活力膚觸，柔滑、細緻，散發光采，為肌膚注入養分泉源。

Estee Lauder Re-Nutriv 白金級黑鑽松露

雅詩蘭黛夫人堅信「每個女人都值得享受一點奢華」，因此於1956年推出世界上「第一瓶頂級乳霜」，運用全球最昂貴的 26 種成分和先進科技調配，以及高質感金色罐裝包裝，即使要價 115 美金，但頂級乳霜如絲緞般絲滑的奢華觸感享受加上卓越功效，一上市便受全球貴婦、好萊塢明星喜愛。

Dior 雪晶靈潤色隔離亮妍霜 SPF 50+ PA+++

結合防護力與柔化膚色的修飾力，令人驚豔的輕盈質地，輕盈潤飾，長時間戴口罩也無悶厚不適感。不僅能阻隔 UVA 與 UVB，使肌膚不易曬黑、曬傷，同步結合「雪絨花複合物 2.0」能進一步對抗環境光線對肌膚的侵擾，綻放粉嫩光澤的亮妍霜，是一款適合口罩日常的必備素顏霜，完美調和水溶性與脂溶性的防曬配方，達到極致親膚、不致油光的輕盈透氣質地，讓肌膚舒適呼吸，戴口罩也不覺悶厚黏膩。

RéVive 微雕拉提滾輪

鋅合金材質的沁涼屬性，為肌膚冷鎮舒緩，貼合揉捏 – Y 字塑型雙引流滾輪：能完美貼附臉部、下巴、肩頸輪廓，加上仿真人的揉捏觸感，能幫助舒緩緊繃肌肉、釋放壓力疲勞，美化臉部線條。專為眼周肌膚設計，能精準零死角按摩，促進眼周肌膚代謝循環，改善黑眼圈及眼周浮腫。每次使用時間建議 5-10分鐘。

輕輕在臉上及肩頸，朝同個方向滾動、切勿來回；每個動作可重複 5 次。舒緩眉心按摩時，使用下方眼部專用滾輪，沿著眉毛下緣，從內側朝太陽穴的位置向外滾動，並重複 5 次。潤柔滑。建議每週使用乳霜觸感，為肌膚帶來神奇的感受，展現活力膚觸，柔滑、細緻，散發光采，為肌膚注入養分泉源。

全方位光澤美人

追求美麗與青春有一向不可或缺的條件，那就是散發光澤感的肌膚。即使無法控制歲月與外在環境在我們的臉上興風作浪，但幸虧有高科技的保養品能夠數秒間賦予體膚與髮絲光澤與滋潤，第一眼就迷人。

Prophecy 鉑翡斯美體極萃油

以珍稀摩洛哥堅果賦活金萃油為基底，萃選通過 ECOCERT 認證有益肌膚之天然有機植物成分。來自西班牙頂級純油保養品牌，秉持純天然理念，採用珍稀原料，以皇室規格嚴謹工序，淬鍊出最高純度美容油，每一滴油都無比豐盈純淨，以純油做為保養護膚聖品再幸福不過。將珍稀純油的推向極致與精純，完美調和並研發出精品級美體保養油，純油保養風潮一直是熱門新話題 ! 全方位奢寵肌膚，餵肌膚最好的天然油脂就是最佳保養法。

Sukin 新生修復身體去角質霜｜椰子與咖啡

採用芳香咖啡豆和椰殼去除角質，使肌膚表面有光澤。蘆薈、椰子、荷荷巴和芝麻油提供水潤，令膚質柔軟順滑。用咖啡輕柔去除角質，促進肌膚新陳代謝與椰油來潤膚，清洗時為肌膚提供柔嫩和保護。還添加玫瑰果與高滋養的芝麻油。每周 1-2 次，沐浴時按摩在濕潤的肌膚上。用溫水沖洗。

Sublimic 芯之麗優源舒活平衡對策 SPA

吹髮前多一道基礎保濕化妝水。維持頭皮油水平衡，抑制多餘油脂。更有效減少頭皮出油狀況。資生堂專業美髮全新品牌 -Sublimic，不僅「補充」受損流失的養分，使秀髮恢復到原本健康的狀態。從根本強健髮芯，才能真正由內而外地綻放美麗能量。無論是日益嚴重的環境汙染、或是步調緊湊的高壓生活，現代人的髮肌狀態不如過往健康。感覺頭皮悶有氣味，洗髮後吹髮前使用，從髮肌健康守護起，才能從根本孕育健康髮。

Depot 抗屑控油洗髮精

適用於正常油性頭皮及皮屑狀況的抗屑控油洗髮精，可對抗頭皮屑並減少皮脂過度分泌問題，同時舒緩出油及皮屑狀況，有效清潔髮根，適用於大多數人的頭皮問題。配方含薄荷醇，調節頭皮油脂分泌，去除頭皮的異味，重新恢復頭皮與髮絲的平衡。

Abysse 玫瑰調理養護按摩精油

說到玫瑰，彷彿和女人劃上等號，透過由內而外的感官體驗，從嗅吸芬芳的香氛使心情愉悅開始，來療癒身心，讓身體自然啟動良性循環，並身心自在。

Abysse 玫瑰調理養護按摩精油，主成份來自法國的玫瑰，其中優雅的香氣可緩和上下起伏的心情，搭配按摩可舒緩經期帶來的不適感，亦可助於提亮、調理身體肌膚！基底油則採用有良好滋潤度的荷荷芭油、親膚性佳、含維生素 E 的甜杏仁油，可幫助柔軟肌膚、增強皮膚彈性。