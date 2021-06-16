居家香氛選品 SCENTS of home

長時間待在室內悶到不行？不妨透過香氛蠟燭與擴香瓶隨著嗅覺記憶神遊到海濱、山林間。以下 PRESTIGE 為您精選 8 款香氛好物，提升居家生活儀式感，調劑身心靈。

DIOR

不斷推陳出新的 Dioriviera 度假系列於今年推出多款生活用品，像是衝浪板、戶外立傘、摺疊躺椅、桌燈以及抱枕。其中，飾以品牌標誌性 Toile de Jouy 印花的法式印花系列加入被迪奧先生讚揚為生命色彩的梅果紅，推出 3 款香氛蠟燭組合，十分值得收藏。

BAMFORD

英國有機貴族香氛保養品牌 bamford 捕捉英格蘭西南部 Daylesford 鄉間原野上幻化無窮、繽紛多彩的廣闊穹蒼，推出五款屬於科茲窩天空的情境室內擴香：晨曦、靜謐、薄暮、餘暉、紅霞。全系列以傳統手作口吹玻璃盛裝，搭配仿真實樹枝彎曲的擴香竹，完美詮釋低調奢華品味，亦可搭配同系列香氛蠟燭，烘托自然細緻的室內氛圍。

CULTI MILANO

除了香氛蠟燭、擴香瓶，CULTI MILANO 憑藉充滿溫度的質感麻布袋，簡單裝入香氣四溢的香氛栗粒，找到可依空間隨意形塑、隱密融入環境的芳香型式，且一個簡約的 PET 瓶裝能承載約 270g 的香氛栗，恰恰是能夠完美透過麻布織袋散發美妙香氣的用量。地中海柑橘、蔚藍大海、綠茶雅韻、絲絨暖香等四種香氣還可兩兩混和交織出隨心所欲的香氣強度與個人偏愛的香氣喜好。

BLOOMY LOTUS

BLOOMY LOTUS 擷取象徵著連結生命與自然之間能量的「荷葉」為形象，推出 Leaf 葉超音波香氛儀。霧面絲滑觸感的金屬機身、簡約洗鍊的工業風設計線條，結合多種個人化的運作模式，搭配可自動變色的 LED 多色光柱水霧，以及每秒 170 萬次的超音波震盪水霧，特別適合新北歐風格、或是工業風格的居家空間使用。

此外，BLOOMY LOTUS 以廣受全球甜點迷喜愛的法式點心「馬卡龍」為靈感，結合精細的手作陶瓷工藝，搭配復古魚骨紋設計，打造清新 Macaron 馬卡龍超音波陶瓷香氛儀。細緻純白的陶瓷機身造就溫潤觸感，結合手感魚骨紋理設計，創造時髦清新的復古造型。其特大容量（290ml）的水箱設計可設定長達約16 小時的運作模式，結合溫馨燭黃色燈光，特別推薦給較大坪數的室內空間，創造熟悉溫暖、自在恬適的空間。

LOEWE

醉心園藝、植物的 LOEWE 創意總監 Jonathan Anderson 與品牌調香師 Nuria Cruelles 選用金銀花、甜菜根、杜松子、蕃茄葉、芫荽、甘草、大麻味香氛、豌豆、牛至、柏樹果及常春藤等 11 種植物，調配出獨特香氣，再運用陶藝製作出 3 種尺寸的羅紋陶罐，推出蠟燭、蠟製燭臺、居家香味噴霧及擴香類產品，散發香草園自然樸實的韻致。

NEOM

源於英國倫敦的有機香氛品牌 NEOM 堅持使用 100% 天然香氛，讓不論是孕期中、孩童或者是有寵物的環境都可以安心使用，並推出品牌獨家療癒香氛機，可以依據當下心情輕鬆選擇自己喜愛的 NEOM 精油，加入 5 至 10 滴，即可為空間盈滿自然療癒香氣，感受芳香療癒。

THREE

THREE 落實全面性多機能貼近生活的宗旨，依照不同居家空間打造 3 款有機精油香氛噴霧。其中，添加百里香精油、澳洲尤加利精油、茶樹精油帶來舒暢清新氣息的 Open Mind，適合用於空間相對開放的玄關與客廳；採用能使心緒清明的迷迭香精油，並加入綠花白千層精油、月桂精油的 Possibility，專為需要集中精神的書房設計；Relieved 則以舒緩安眠的花調柑橘草本香調，於臥室使用。