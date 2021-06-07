幸福微笑密碼 CODES OF SMILE

在大喜之日以最美姿態穿上婚紗，想必是所有女人都幻想過的夢幻場景。因此，除了臉和身體曲線，別忘了在婚禮前照顧牙齒與口腔，綻放自信美麗的幸福笑容。

如果從頭到腳綜觀全身，牙齒與口腔可以說是較不顯眼卻極為影響美觀的關鍵細節，像是牙齒微笑曲線及臉型，皆有可能因口腔內牙齒排列的狀況而改變面容。因此，我們向耀美牙醫的盧家正醫師尋求意見，他也將人們常見的美學需求分為三個面向，提供專業見解。首先最常見的便是牙齒美白需求，分為永久性的陶瓷貼片、噴砂美白以及冷光美白。其中，冷光美白受到大量準新人的熱愛，也最沒有施作條件門檻，盧家正醫師說:「冷光美白不僅提高牙齒亮白的效果顯著，療程也十分迅速，大致一至一個半小時即可結束。」施作完畢，盧家正醫師還會搭配居家美白，提供大約一個月的藥劑份量，便可令牙齒維持 2-3 年左右的亮白效果。

美白貼片的技術很多種，我們是在顯微鏡下放大十幾倍做牙齒的顯微修磨，現在還可以透過電腦全數位化設計，只需一到三天施作時間，也可以經由技師手工燒出猶如客製化的精緻貼片，最重要的就是選擇持有專業醫師執照的診所施作，否則材質與施作者技術的好壞，都會傷害牙齒琺瑯質。如若最後需要移除，醫師也只能慢慢把貼片一顆一顆磨掉，工程浩大不說，更對牙齒傷害巨大。

而數位微笑設計從以往沒辦法事先導出成果、有如驚喜箱般的窘境，到如今數位化的精準設計，可說是近年口腔美學發展的重點項目之一，大幅躍進許多。「因為現在進行數位微笑設計之前，可以匯出各種不同角度的照片，甚至使用 3D 掃描導出模型，讓被施作者、醫師與技師看見牙齒最後調整好的排列狀況，也能依照模型及時調整，讓雙方對於未來成果達成共識。數位微笑設計有時也會和隱適美互相配合，把牙齒移動到醫師想要的位置，再著手進行設計。」

俗稱透明牙套的隱適美則屬於數位矯正療程，會先將資料發送至美國，再製作出可拆卸的專屬牙套，不易刮傷口腔也更為美觀，不過治療費用也因此比傳統矯正貴 1.5 至 2 倍。此外，針對想要修改牙齦形狀的人們，盧家正醫師推薦搭配顯微鏡施作水雷射牙齦整型術，可使傷口癒合時間相較一般手術縮短一倍以上。

盧家正醫師亦在最後提醒大家:「現在所有療程都是以更加人性化的方向改良，像是牙科顯微鏡便幫助各種療程達到更精確的成果，追求美亦是如此。」想要擁有一口整齊潔白的好牙，最重要的就是尋求專業醫師協助，方能判斷牙齒狀況，提供正確的治療方式。