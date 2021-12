從聖誕紅到春節，五大氛圍感唇彩，為節慶增添一抹魅力風采！

年末派對滿檔,亮麗服裝造型準備好了,精緻妝容卻不知道該從何下手嗎?現在流行的富家千金妝、聖誕森林系小鹿妝到美式復古狐狸妝,都少不了最經典的美艷紅唇,飽滿的紅色系包含帶棕的磚紅色增添秋冬氛圍感,偏桃紅、桃紫則是現今女團的熱門色系,不僅一出場就能襯托出你的強大氣場,還能顯白去黃同時增添性感的女人味,跟著編輯鎖定今年五大貴氣唇彩吧!

迪奧藍星精華唇膏

率先介紹的是 Dior 推出的迪奧藍星精華唇膏擁有高達 95% 天然來源配方,蘊含 13 種保濕修護成份,更添加了 2 種全新成分;著重於滋養修護的「朱僅花精萃」以及保濕柔嫩的「仙人掌花萃取」,可以軟化角質使雙唇擁有自然保護力,摩登柔霧系列中的#999經典正紅,一抹出場絕對是派對焦點,飽滿的光澤與絕美的唇色相互照映,綻放性感、高冷的成熟韻味,絕對適合作為新年開運妝容的一大首選,一同迎接嶄新的2022!

Sisley植物絲絨持久唇膏-城市經典紅唇系列

Sisley 的植物絲絨持久唇膏-城市經典紅唇系列,在抹上唇的瞬間完全散發富貴光彩,不只金管的斑馬瓶身富有獨特風情與精緻質感,膏體的奶油感也是非常滋潤、滑順好推勻,其中蘊含「海扇藻萃取」讓你再變美的同時兼具保養的功效,達到肌膚鎖水與長效潤澤,色號#29墨西哥是最風靡的火龍果色,不僅明豔又動人也完全不顯俗氣,非常顯白也很適合有個性的派對妝容。

嬌蘭紅寶之吻唇膏

2021 年嬌蘭全新聖誕限量彩妝系列推出了絕美新色「N°34 冰金磚紅」,嬌蘭紅寶之吻唇膏系列有著獨特附鏡設計,並且在唇膏中注入閃亮的金色巧思,彷彿流沙般細緻的珠光巧妙地融入唇膏中,大理石紋的唇膏塗抹在嘴唇上後,飽滿色澤與珠光交織,不論出席哪中場合皆閃閃動人。另外,法國 Baqué Molinié 工作室為紅寶之吻製作了一件最珍貴精奢的服飾「紅寶之吻高訂唇膏彩殼」,分別為燦紅與銀耀,兩套彩殼皆洋溢歡愉的氛圍,作為佳節贈禮再適合不過了!

NARS雲霧唇誘

NARS 的雲霧唇誘,此款新品真的是今年人手一支的熱門選擇,如其名「雲霧」唇誘,極輕、極霧的質地,上唇彷彿雲霧般輕柔,但意想不到的是超越想像的保濕,並且顯色度超乎持久,品牌獨家創新的「雲霧漂染持色科技」,添加極柔霧保濕微分子,輕盈的霜狀質地,讓你在派對、家宴上即使疊擦補色,也不怕厚重、咬唇,當中#LOSE CONTROL棕紅色系,成熟又高級,不僅是秋冬必備,小巧的包裝隨身攜帶也非常方便!

TOO COOL FOR SCHOOL 美術課金色巨星唇膏

韓國彩妝品牌 TOO COOL FOR SCHOOL 美術課金色巨星唇膏,此系列光看包裝就可以感受到滿滿的節慶氛圍,管身選擇了金色,整體增添了奢華、高貴質感,其中三角型特殊切面設計不僅可以完美服貼唇形,還能利用切割的邊角勾勒出俐落的氣勢紅唇,色系選擇編輯首推#102葡萄紅酒,不論是疊擦當作咬唇妝容,或是厚塗打造飽滿厚唇都非常適合,打造派對女王選擇 TOO COOL FOR SCHOOL 美術課金色巨星唇膏準沒錯!

TOO COOL FOR SCHOOL TAG2 LAZY RED DAWN 緋紅迷情系列唇膏

TOO COOL FOR SCHOOL 推出 TAG2 LAZY RED DAWN 緋紅迷情系列,主打顯色、持久,更重要的是清爽不厚重,高飽和霧面的質地,因為特別添加了植物果油(可可籽油、紅木籽油),所以在一抹上唇的瞬間即可以感受到細緻的絲滑感,零負擔的妝感隨時保濕,不怕嘴唇龜裂脫皮。而此款主打的色系是藉由陽光暈染天空呈現的緋紅色調,其中#2 RED MENTAL 氣息,非常適合喜慶的春節,不流於世俗的蕃茄紅,增添了亮橘色系更加活潑、與眾不同。