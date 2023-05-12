從頭到腳呵護每個肌膚細節：「這些部位」才是最重要的，一起成為全方位質感美人

細節的保養你可曾注重？肌膚最容易被忽視的地方是哪裡呢？這些問題是不是從未想過，其實在小地方的保養是展現一個人質感的關鍵，針對眼周、嘴角，一直到身體細節像是關節處、腳踝等地方，多用一點心思細心呵護，想要成為全方位美人也不是難事。

一個人的質感呈現從小地方開始發掘，「魔鬼藏在細節裡」也是在訴說我們最輕易忽視的地方越可能隱藏最重要的成敗關鍵，當然保養也是如此，像是眼下細紋、嘴周暗沈或是肌膚斑點、一路延伸到脖子的頸紋、關節處的粗糙問題等，都是不能遺漏的細膩之處。而談及到靈魂之窗周圍的細紋、浮腫與暗沉一定不能忽視，HR 赫蓮娜全新推出的植萃綠寶舒緩亮眼霜，有著最強暗沉眼圈剋星之稱，以獨家珍稀的珊瑚草精華成分達到強韌新生、完整修護的效果，其中還有添加咖啡因與七葉樹等成分，褪去黑色素的同時擊退泡泡眼，最終搭配以仿無名指做設計的冰導亮眼棒，溫柔的按摩眼周、刺激循環，重回明亮雙眸。另一款修護眼周的產品是，此次全新推出臉部保養系列的 L:a Bruket，當中的 280 勻亮撫紋眼霜，富含的紅藻可達到撫平細紋和魚尾紋的功效，而碳酸鈣與礦物質，則是促進新生與微細循環，減緩黑眼圈、提升眼部輪廓明亮度，其清爽的質地與療癒的香氣，讓你在護眼的同時感到放鬆與享受。

面部大面積肌膚的細節則是在毛孔清潔與細紋的處理與修護，海洋拉娜全新推出的高平衡賦活調理露，以多重滲透科技加上經典核心成分 Miracle Broth™ 奇蹟活凝金萃™全天候澆灌肌膚，針對角質管理深層修護，並且透過清潔與重建打造完美肌膚紋理，在毛孔角質變化前即抑止老化，打造出無瑕的亮澤肌。而對於細紋產生的問題，可以追溯至肌膚內部的不穩定或是外部環境的傷害，因此找尋能夠開啟肌膚自我防禦功能的產品才是關鍵。2023 年 Sisley 推出的全能乳液─超越全能全新配方，以 3500 倍積雪草濃粹達到極致修護作用，更使用了牛蒡、繡線菊萃取與 5 大核心植物活凝精粹，促進肌膚達到平衡，提升肌膚健康的自禦能力。

最後身體的去角質，則是將老廢角質去除，有助於新生細胞往表層移動，促進新陳代謝，而此次特別針對手肘、手指等較易忽視的小地方做深層的清潔，可以使用 Sabon 白玫瑰賦活磨砂手膜，其中添加有機乳木果油和天然乳木果穀粒再完美揉合死海鹽，在緩慢、輕柔的按摩動作下，可以將髒污以及老廢角質清除，當中富含的荷荷巴油和有機甜杏仁油，則可以立即補水保濕，呈現出柔嫩、無瑕的手部肌膚。能完美掌握這些保養細節的關鍵，一定可以輕鬆打造出高質感的細膩肌膚。

頭髮的髮質完全可以展現一個人的氣質，乾燥斷髮、退色失去光澤等問題都是現代人的共同煩惱，此次 Hair Rituel by Sisley 也聽見大家的心聲，推出了賦活重生護色璀璨光膜，以髮絲密集潤澤植物修護精萃達到完美護色的效果，除了可以完美封存染後髮色，同時還能強化髮絲強韌度，另外其蘊含的強大多酚葵花籽萃取物及 UVE 過濾器形成「智慧亮色防護光膜」，能有效達到抗氧化作用，最後還有「天然紅没藥醇」的助攻，重建髮肌皮脂膜，補充健康髮肌所需營養，並且舒緩髮肌、髮絲因染後造成的刺激不適，以恢復以往健康及平衡。