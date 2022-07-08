極致的希臘饗宴｜自然植萃品牌KORRES，引領美學護膚風潮！

來自希臘的自然植萃品牌 KORRES，引領起一股純淨悠然的美學保養風潮。希臘，歐洲文化的搖籃，一個擁有眾多神話與古老人文傳統的國度，環繞於湛藍寧靜的海洋與多變的山嵐之間，KORRES 完美演繹了這片土地的豐饒與多變 DNA。

1996 年，創辦人 George Korres 源自於對希臘土地的熱愛，創立自然植萃護膚品牌 KORRES。運用獨一無二的自然資源，傳承歷史悠久的古典藥草學療法，融合現代科學技術，淬鍊出簡單卻極具功效的護膚產品。自 1999 年起陸續創建 6 大實驗室，以及一座獨特的淨水中心，提煉出比一般保養品使用水高 5 倍純度的極致淨水，能更有效地讓活性成分完整釋放。在製程中的每個步驟都能體現環保與對於大自然的尊重，從原料萃取、研發、製作、設計皆堅持百分百希臘製造，期待環境資源能永續發展，呵護肌膚也呵護地球。瓶身包裝展現細膩的希臘工藝與對稱的經典地中海風格，簡約美學歷久彌新，傳遞正向且富於創造力的意象。

其中，熱銷全世界的明星系列，到希臘旅遊時必買的保濕聖品——希臘優格系列。主成分萃取自擁有全球最好品質的希臘優格，含益生菌、優格蛋白、保濕生物聚合物和透明質酸，以獨家生物益菌 Microbiome 科技，為肌膚補充大量益菌，抑制表皮害菌，保持肌膚生態平衡，恢復穩定狀態，散發自然健康的光澤。由三層天然生物聚合物 WaterPatch Complex 與三重玻尿酸組成的緩釋補水科技，提供 48 小時活躍的水合作用，維持肌膚水分續航力，深層保濕。

挾帶著高人氣的口碑，KORRES 研發團隊耗時多年的結晶，終於在今年 4 月正式推出優格系列的首支眼部護理產品！延續著希臘優格中最主要的益生菌配方之外，還多加入咖啡因成分萃取，除了穩定眼周肌膚的生態平衡，透過咖啡因的萃取還能大幅改善循環與眼部浮腫的問題，同時淡化黑眼圈。滾珠式的設計能夠方便按摩眼周肌膚輪廓，減緩眼周的疲憊感與泡泡眼的問題。