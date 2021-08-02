盤點八月貴婦級保養新品：嬌蘭、赫蓮娜、Giorgio Armani、后幫你打造神仙水煮肌

隨著在家 Work From Home 的時間變長，你的肌膚卻沒有因為久未化妝而改善嗎？PRESTIGE 這次蒐集了貴婦們愛用的頂級保養新品，包括鼎鼎有名的嬌蘭「皇家蜂王乳系列」以及 Giorgio Armani「頂級黑曜岩系列」等，現在就一起來看八月推出了哪些貴婦級保養新品！

嬌蘭「皇家蜂王乳平衡油 3G」



2010 年，嬌蘭推出以蜂王乳為主的抗老保養系列「皇家蜂王乳系列」，並同時打造出嬌蘭蜜蜂實驗室，其中熱賣品皇家蜂王乳平衡油，全新推出第三代「皇家蜂王乳平衡油 3G」添加全新成分與科技，將原先的「黑蜂修護技術」升級為「動態黑蜂修護技術」，打造出更輕盈水感的精華油，就算再炎熱的夏日使用也不會感到油膩感，還能混搭各式化妝水、精華甚至是粉底液。



HR 赫蓮娜「5H.A. 玻尿酸緊緻抗皺精華」



現代人因作息不正常、高壓工作等，造成膠原蛋白流失以及局部細紋增生，讓肌膚呈現疲憊老態。2021 年頂級保養品牌 HR赫蓮娜再度與瑞士醫學美容中心攜手合作，全新推出一款針對局部五大細紋：魚尾紋、淚溝、木偶紋、法令紋及抬頭紋的醫美級抗皺精華「5H.A. 玻尿酸緊緻抗皺精華」。將最高濃度的珍稀「黃金五重玻尿酸」做為主成分，讓五大型態的玻尿酸層層深入肌底，讓肌膚重回緊緻澎潤感。另外產品設計上以創新刻度滴管來控管使用量，針對不同範圍萃取出最適當的用量，再搭配金色外瓶更是精緻無比。



Giorgio Armani 「黑曜岩新生奇蹟綠晶萃」



受到貴婦們推崇的「Giorgio Armani 頂級黑曜岩系列」，今年再重磅推出生力軍「黑曜岩新生奇蹟綠晶萃」，蘊含最高濃縮的密蘿蘭精華分子能讓肌膚快速吸收滲透，同時並有補水保濕的效果，結合品牌經典成分「黑曜岩活膚精萃」，最後再使用微封流體科技分層封存各成分至綠鑽微囊中。而精華質地呈現凝膠狀，夏日使用清爽不黏膩，再搭配按摩拉提，讓肌膚容光煥發不再是夢。



The history of whoo 后「天氣丹華炫重生晶露」



韓國頂級品牌 The history of whoo 后全新推出「天氣丹華炫重生晶露」，添加石榴、龍眼肉、五味子、大棗等紅色果實萃取而成的天氣白煐精萃，能改善肌膚暗沉。另外核心成分「天氣精萃」，幫助肌膚重回柔嫩光滑。質地水潤清爽，塗抹後會於肌膚表面形成「水感光膜」，絲滑卻不帶黏膩感。這款新品為前導水精華，洗完臉後立即使用，能為後續的保養做好完美基底。