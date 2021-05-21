真實 美顏 Return To The Truest Natural Beauty

很多人會希望「淡化」歲月在臉上的痕跡，最好能回歸青春容貌，是每個人的最終期待， 但「過」與「不及」都是問題，如何給予最佳的期待，又如何呈現最適的樣貌，讓賦真妍診所陳建名院長告訴你。

隨著年齡的增長，你的身體逐漸開始變化，而醫美技術所做的，除了減緩老化的過程之外，另一方面就是降低老化對你的影響。「老化」這件事最容易被人發現的部分，是「地心引力」的影響，你的肌肉、皮膚會隨著地心引力的影響「往下掉」，過去臉上膨潤的地方，也隨著時間逐漸消逝，「比如說眼周，基本上過了 25 歲到 30 歲之後，眼周的細紋會開始變多，然後淚溝、 疲累感、黑眼圈也跟著出現，這時，老化的狀態就會開始慢慢地被人發現。」陳建名院長分析，包括蘋果肌、 頰凹、夫妻宮與前額也會開始沒有過去的彈性，「有點像是消風的蘋果。」而在醫美技術上，要回復年輕的感覺，就要把「失去的」補回來。

陳建名院長說，通常要解決這樣的問題，醫學上會用「填充」的方式來補回肌膚的膨潤感，而如何選擇好的「填充物」以及「技術」都是必要課題，「因為你要回復年輕的感覺，在技術上其實是依靠醫師的審美觀出發，你填充的比例不能過度，也不能在不該填充的地方置入填充物，做得不好，可能會像戴了面具一樣散發 『膠感』，甚至像發酵過頭的麵包，那其實不好看。」從技術觀點來看，醫師必須對人體的結構有清楚的概 念，在進行填充時考量原始的輪廓與弧度 ; 此外，垂墜的地方要加強它拉提的效果，如果已經鬆弛的地方再加入填充物，只會強化地心引力產生的質量效應，「所以原則上，你把『掉下去的』部分拉上去，『不見的』補回去，在原有的輪廓角度下進行修復，才是『回春』的最基本觀點。」

在填充物的層面，陳建名院長給了一個很直接的評選方向，「會被組織自然吸收的，才是最安全的。」因為人體對於外來物會有免疫排他性，如果它無法被人體吸收，身體會想辦法把它排出體外，如果無法排出體外，身體會主動地把它「包覆隔離」減少組織受其影響，「像過去小針美容把矽膠打入身體，結果造成組織結節反而變成更大的問題，相當地划不來。」近幾年玻尿酸成為這類身體填充物的「首選」之一，其實也是其來有自，「人體本身也會產生玻尿酸，人體對於它的排斥程度較低，而合成性的玻尿酸透過 BDDE 交聯劑強化分子鏈結，讓人體中的玻尿酸酶無法輕易分解，本身就安全與持久性來說，都是非常好的選擇。」

但如何選擇最佳的玻尿酸？陳建名院長分析這必須從人體組織說起，「像是當我們把玻尿酸打在蘋果肌或者法令紋那些會常有肌肉牽動的地方，鏈結的彈性與持久度會是必須注意的優先考量。」以法令紋來說，我們的嘴巴一天會動到 7000 到 12000 次，在法令紋上的玻尿酸如果無法承受這樣的肌肉牽動，整個臉會看起來不自然，「這有點像是蓋房子的概念，如果你的房子不能承受地震，你就會崩毀，這其實是必須要考量的。」他舉例像是瑞絲朗女神動態玻尿酸所擁有的專利動態優化技術 (OBT;Optimal Balance Technology)，提高玻尿酸凝膠的拉伸力 (Flexibility)，從黏著性與彈性都可以承擔具有強度的肌肉牽動，「因為它的技術可以讓玻尿酸在進入組織的時候快速的浸潤，而強韌地與組織鏈結。」陳建名院長說，只要連結感愈強，身體對它的「異物感」愈低， 自然可以呈現更自然的表情與面容，這也是他選擇產品的重要觀點。「不要去調整屬於自然的最原始的審美觀，在輪廓上不要產生太大的變異。」讓自己看起來自然，才是呈現真實美顏的最基本觀點，也是賦真妍診所對所有人的最重要理念。