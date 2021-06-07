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美麗風格進行式 BEAUTY IN PROGRESS

By Mick Wu, Managing Editor
07 Jun 2021
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美麗風格進行式 BEAUTY IN PROGRESS

美麗和幸福一樣，都需要一輩子好好呵護經營，因此何不把醫美安排進婚禮計畫， 倆人於此攜手開啟愛美的契機，讓美麗眷戀成為彼此人生的永恆進行式。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU HAIR / MAKE UP PENNY CHEN

「以最美之姿現身，是每個新娘的夢想，」美無極院長林蓓蕾醫師分享經驗，婚前醫美不能急就章，因為過來人都知道，婚禮前夕往往最為忙碌，因此提早在婚禮籌備前期就可以將自己對美麗的期待納入規劃，而且「變美不是一個人的事」，最理想的方式，是和另一半一起以最完美的風格姿態現身，營造出夢中婚禮般的浪漫氛圍。

「婚前醫美不是只有改善膚質、顯瘦這些局部需求，」林蓓蕾醫師認為，完美婚禮包含結婚照、婚紗、婚禮等元素，先決條件在於創造出自己「風格」，和另一半一起來討論如何從裡到外、從臉到腳，創造出獨特風格，例如許多新娘心中一定有想穿上的婚紗樣式，但當下不一定都能「駕馭」，都能透過醫師的經驗和美感展現想要的模樣。

「風格就和花的香氣一樣，每個人都與眾不同，」林醫師舉例，有新娘想呈現甜美新嫁娘、小鳥依人的感覺，但她的五官和身型和老公站在一塊，還不能完美呈現她想要的感覺。因此在婚禮籌備前期美無極就參與計畫，一起討論、理解新娘需求，透過五官修飾、身型比例調整、膚質細緻優化，終於讓她如願穿上深V長尾婚紗，身段苗條迷人，而且充滿自信。

過往許多人發現婚禮現場照片中的自己，不如婚紗照唯美，「因為美是 360 度的，」透過醫美完整改善通 常需要 18 個月準備期，讓容顏體態達到完美。「煥發美 麗風格，不僅止婚禮當下，還是幸福的起點，」林蓓蕾 醫師分享，婚姻是兩個家庭的結合，有些婆婆會在意媳 婦有沒有「福相」、「好命臉」，或是有些女性外觀偏強 勢想讓五官更柔和，醫師能以「風格美學」提供新人複合 式療程設計，包括臉部拉提緊緻、飽滿豐潤，身型比例調 整、增肌減脂，還加上身體機能優化，18 個月療程中，美 無極以「一季一個里程碑」循序塑造，「過程中感情更升 溫，還能以最自信模樣，在眾人企盼祝福中，閃耀邁入人 生新階段!」

美無極 院長林蓓蕾醫師
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