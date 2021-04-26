自然美的新主張 The Call Of Nature

賦真妍醫美診所院長陳建名醫師說，醫美並非大改造，每個年齡層的客人都有不同的皮膚與老化問題，針對客人的核心需求，而且以整體性的均衡美感出發，才是提供給客人最好的醫美服務。



愛美是所有人的天性，但每個人需要的美皆不盡相同，找出適合自己的醫美療程才是最重要的事。醫美診所賦真妍院長陳建名醫師便告訴我們，每個人都希望看起來年輕，醫美能夠讓自己與同年齡的人相比擁有更容光煥發的風采，「醫美並非大改造，最重要是保有自己的樣貌特色，延緩老化的痕跡。有自己年紀該有的儀態與端莊，但就是看起來比同年齡的人年輕。」

陳建名院長繼續告訴我們，賦真妍提供給客人的是整體性的美好與和諧，「我會與每位來賦真妍的客人聊天，給予最真切的建議，例如有些客人會指名要隆鼻，我跟客人聊完後發現對方其實真正的需求是想要臉部立體的輪廓，只有隆鼻或許無法真正改善那位客人的問題。還有很多客人會指名要打玻尿酸跟肉毒桿菌，我會說醫美不是只有玻尿酸跟肉毒桿菌，真正要的是找出適合自己需求、符合自己風格以及與自己年齡相符的美。」陳建名院長會以他的皮膚科專業，針對每位客人的需求提供最適切的醫美服務，「因為每個人臉上表現出的老化症狀的程度也都不同，例如同樣是曬太陽，有些人就是比較容易出現的曬斑和老人斑或是膠原蛋白、彈性纖維變性的狀況特別明顯。」

我們順著陳建名院長的語境脈絡，接著問台灣人在臉部肌膚上會容易出現的病徵以及常有的老化現象有哪些？陳建名院長說面對紫外線的危害，不做防曬的話，臉部會更容易出現斑，而且因為疫情的關係，戴口罩成了常態，長時間配戴口罩容易有接觸性皮膚炎、酒糟泛紅與長痘痘的問題，「台灣人最常見的老化現象是長斑，當然不同的年齡層都會有不同的皮膚問題，我會以年齡分類為出發點。20 歲時皮膚容易出現症狀是出油、長青春痘，出現雀斑與曬斑。30 歲之後皮膚會出現初老症狀，眼下細紋增多，出現眼袋與黑眼圈以及法令紋。30 歲到 35 歲生產過後會出現肝斑，皮膚開始鬆弛，會有木偶紋、淚溝紋、法令紋等俗稱三八紋的紋路出現，這時就會有提升皮膚的需求。40 歲到 50 歲年齡層的客人皮膚提升需求更甚，皮膚更加鬆弛，臉部甚至會凹陷。」

「很多人會習慣以打雷射的方式來除斑，但雷射不是打越多就越好，賦真妍的專業是會針對斑種問題對症下藥，我們有黑色素顯像儀，會確定斑的層次、分層。面對臉部有下垂部分，就需要埋線，可以用藍鑽魚骨線調整臉部線條，改善肌膚狀況，拉回閃耀風采。以往埋線使用的線材以切割製成主幹，自然削弱了主幹支撐力。藍鑽魚骨線採用壓模鑄造，主軸強韌，分支均勻且對稱。」

賦真妍提供煥膚美療、拉提緊緻、雷射光療、微整、體態管理等醫美服務，不過回歸到關於美與愛美的本質，賦真妍給了一個很有溫度很不一樣的專業醫美主張：親民、平易近人，從客人的核心需求出發，與客人充分溝通且真切了解客人的問題後才 給予最適切的醫美服務。這或許與賦真妍的創辦人兼 CEO 翁容若的創立初衷有關，她並非醫學專業背景，但她卻是資深的醫美消費者，為了讓賦真妍有最好的品質，賦真妍每一項服務都要由這位資深消費者親身試研後才會提供給客人，如此才能幫每一位愛美的客人實現幻化為女神的美麗夢想。