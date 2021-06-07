許下美的諾言 Let Beauty Forever Be

結婚是一生一次的喜悅，在婚禮時更要在親友面前呈現自己最完美的一面。因此在婚禮前何不送自己與另一半一個輕醫美、小醫美療程當做禮物，替自己與另一半許下美的諾言，讓彼此都能以最美的狀態與親友們分享這個生命中最珍貴的喜悅。

如同訂製婚紗、禮服與婚戒，美的樣貌有無限可能，但專屬於自己的才會是真正的美。我們訪問了越 L’EXCELLENCE 醫美診所的張瑋庭醫師，她告訴我們準備要結婚的新人可以從臉部與體態上呈現自己最美的一面，替自己許下一個美的諾言。「臉部可以從皮膚膚質改善療程開始，像是有斑點、色素沈積、痘痘或粉刺等膚況問題的話，都可以做皮秒雷射與水飛梭。如果想讓臉部更加緊實，可以做電音波。想要瘦臉，以及能讓鼻子、下巴線條更加精緻的臉型雕塑療程，也很適合要準備舉行婚禮的新人。如果想讓自己穿婚紗禮服時體態更為完美的話，針對手臂有掰掰袖、副乳情況與小腹微凸的新人，可以做緊實線條雕塑，針對身體特定部位減脂。」

我們接著問張醫師有沒有觀察到台灣的新人對醫美需求在這幾年有著怎樣的變化？張醫師說過去大多為做膚質改善療程，但近幾年則是變成在意體態，為了讓穿上禮服的自己能有更緊實的體態線條，開始會處理掰掰袖跟腹部的脂肪團塊。張醫師同時也特別強調，一般非侵入式的治療會建議在宴客前最少 1 到 3 個月進行，預留膠原蛋白增生的時間跟脂肪代謝的時間。當然不同年齡層的新人在婚禮前也會有不同的醫美需求，張醫師表示，「20 幾歲的新人會適合做改善膚質以及讓五官更加立體讓臉型更為精緻的醫美療程。30 幾歲的新人則會因為開始有臉部肌膚老化鬆弛現象，因此會比較適合做讓膚質緊實的電音波療程。40 幾歲的新人可能會有局部骨架流失跟脂肪位移的情況，因此除了做膚質緊實療程外，更適合加做有玻尿酸與有填充劑的療程，像是填淚溝以及來讓凹陷的太陽穴重現飽滿。」