風格紳士的居家保養儀式：義大利頂級男士保養品DEPOT 800保養系列

近年來，越來越多男士們開始注重臉部的居家保養，尤其是當男人開始邁入30歲後，肌膚會受到賀爾蒙的影響，開始出現暗沉、黑斑跟鬆弛等問題，因此男士們的臉部保養更是刻不容緩。義大利男仕髮品 DEPOT 全新上市的「800 臉部保養系列」，全系列產品包括活性碳潔膚凝露、去角質潔膚凝膠、硬漢緊緻眼霜、暖男醒膚乳液以及玻尿酸保濕面霜，針對不同功能，量身打造不同的產品，讓你不再是一瓶化妝水打天下。

除此之外，擁有極高品味的義大利男仕髮品 DEPOT 也在包裝上下了不少功夫。以沉著的石灰色作為系列主視覺，搭配俐落的瓶身線條，有一種安定人心的作用，加上全系列產品皆帶有淡淡的男士高級香，在嗅覺感官上更是為男士的外在魅力加分不少。即將到來的父親節，備好整套的 DEPOT「800 臉部保養系列」，按照以下步驟，替心愛的爸爸們來場紳士的居家保養儀式吧！

STEP 1 – NO.801 活性碳潔膚凝露

再好的保養品都抵不過一道深層的清潔。DEPOT NO.801 活性碳潔膚凝露內含活性碳以及天然保濕因子，淨化毛孔的同時，使肌膚達到油水平衡。只要取適量在雙手間搓揉起泡，以繞圈動作按摩臉部與頸部，再將臉部充分沖淨，讓肌膚保濕不緊繃。

STEP 2 – NO.802 去角質潔膚凝膠

洗淨臉後，可以使用含火山砂成分的 NO.802 去角質潔膚凝膠，透過按摩溫和去除Ｔ字部位、鼻周與下巴老廢角質，還原滑順Q彈的肌膚。建議每週使用1-2次，可溫和去除角質。

STEP 3 – NO.804 硬漢緊緻眼霜

別以為只有女生才要擦眼霜，DEPOT 特地為男士設計的 NO.804 硬漢緊緻眼霜，添加猢猻木保濕修護成分，為眼周肌膚提供滋養和保濕，有助於修飾護理眼周肌膚及改善眼周紋路。同時裡面含有咖啡因成分，能減少水分滯留，不易形成眼袋，並能淡化眼周暗沈感受，讓肌膚看起來更緊實平滑，讓雙眸明亮有神，還原爸爸的年輕樣貌！

STEP 4 – NO.803 玻尿酸保濕面霜 or NO.815 暖男醒膚乳液

最後一步可使用富含玻尿酸的 NO.803 高效保濕面霜抑或搭配添加杏仁、堅果與米糠油的 NO.815 暖男醒膚乳液交替使用，兩者皆能有效保濕鎖水、緊緻肌膚，並且帶有淡淡的迷人香氣。取適量均勻塗抹於臉部與頸部，再以指腹從臉部中央輕輕向外按摩推開，額頭處向上提拉按摩，重複2-3次，溫和按摩全臉至吸收。

只要按照以上四個步驟，就能輕輕鬆鬆完成簡單的居家保養儀式，不僅還原爸爸的年輕樣貌，更能讓爸爸感受到兒女的孝順之心！

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