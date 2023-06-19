首間「迪奧美妍護膚沙龍」插旗高雄漢神，奢寵的五大護膚課程，讓你享受最極致的肌膚饗宴

全台首家「迪奧時尚美妝旗艦店」宣布正式進駐「高雄漢神巨蛋購物廣場」，當中迪奧香氛世家店中店，首次重現柯勒諾瓦莊園氛圍，旗艦店內還設有全台首創的「時尚精品首飾區」，特別嚴選 6 大經典系列與秀場連線限量單品，將保養美妝、高訂香氛與輕奢時尚同時兼具，給你最佳的購物體驗。

迪奧時尚美妝旗艦店嶄新開幕，在全方位美妝專區，提供肌膚檢測、保養諮詢、彩妝服務、香氛建議等服務，每一個細節都不放過，滿足賓客所有的美妝需求，而緊接著到迪奧香氛世家店中店，以高訂系列為概念設計出整體的明亮氛圍，陳列著頂級香氛及法式生活美學不可或缺的香氛蠟燭與身體保養系列單品，一旁則是時尚精品首飾區，從美妝延伸至時尚完全零距離。

為歡慶盛大開幕，旗艦店內也公開展出全台極限量的《迪奧生命之源極致金萃乳霜 藝術家極致珍藏版》，並且獨家販售全台限量的《迪奧香氛世家系列-蔚藍限量香氛三件組》。

於此同時，領先日本、韓國，全台最頂級的「迪奧美妍護膚沙龍」，也同步於高雄漢神巨蛋購物廣場登場，讓您無需出國，即可五感奢享源於法國巴黎白馬莊園護膚沙龍的頂級護膚與獨特按摩手法，五大以功效導向的護膚課程，全方位提升身心靈健康，邀您於全新打造的護膚藝術天堂，奢華體驗精湛的迪奧法式護膚之藝。

全室採用天然永續建材搭配匠心工藝打造，更高規格空運藝術品、工藝品來台裝飾，結合精緻細膩的迪奧香氛世家系列氣息，完美重現優雅而時髦的巴黎白馬莊園酒店氛圍。台灣「迪奧美妍護膚沙龍」也從白馬莊園護膚沙龍的 48 款護膚課程中，嚴選最適合台灣賓客的 5 大護膚課程，搭配品牌獨特的法式按摩手技、使用蘊含珍稀花植能量的迪奧保養逸品，讓顧客無需前往巴黎，即可高規格進入這奢華雅緻的護膚殿堂，享受無比愉悅的感官饗宴！