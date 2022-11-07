Beautiful skin starts here｜秋冬頂級護膚

在秋冬季節交替的時節，環境中的濕度下降，就會有令許多人避之唯恐不及的細紋問題，所以要做到保濕以及深度滋潤，甚至搭配按摩等保養方式，也就是今年秋冬重要的關鍵，此次 PRESTIGE 整理出本季最頂級的護膚產品，讓你找到恢復肌膚澎潤、亮澤的秘訣。

台灣天氣的陰晴不定，時而濕熱時而乾燥的環境，此時最需要穩定膚況並且做好保濕及潤澤，而其中最令人在意的細紋問題，也常常因為乾燥的天氣一一浮現。因為換季時，空氣中的水分減少，缺水的表皮肌膚使得外層的皮脂膜無法工作，肌膚便會開始產生凹陷，也就是細紋的產生，這時候可以使用 LA PRAIRIE 萊珀妮全新推出的魚子美顏緊緻塑顏精萃，此次 LA PRAIRIE 專注於肌膚三維垂直立體護膚，在其中添加獨家魚子緊韌活萃，結合微流體技術，使高效活性微珠細緻巧妙地融入周圍凝膠之中，一抹推開的同時，轉化為輕盈潤澤質地，為肌膚傾注立即有感的緊緻彈性。

而雅詩蘭黛的年輕肌密無敵霜，也是本季全新產品，針對因膠原蛋白流失所產生的細紋皺紋、毛孔粗大、鬆弛、乾燥缺水等肌膚問題一一精準修護，其運用科技萃取技術添加「白芙蓉花八大精萃」及「極效仙人掌精萃」，可以平滑細紋並且同時恢復肌膚彈力，是針對逐漸乾燥的天氣狀況，最有感的修護產品。

而談及到肌膚的澎潤效果不可不提及迪奧精萃再生玫瑰賦活乳霜，迪奧精萃再生玫瑰系列早已是養膚達人口碑級的系列產品，此次推出的乳霜同樣以岡維拉玫瑰的強大賦活能量注入其中，從絲滑、潤澤的質地到高雅的玫瑰香氣，加上這瓶乳霜奢華、精緻的包裝視覺，就彷彿「肌膚的高級訂製服」般，呵護肌膚的同時享受貴婦等級的體驗。

想要達到最有效的吸收，做好保養前的基底護膚最為重要，不僅可以增加保養品的吸收速度外，還可以讓養分滲透到肌膚深處。Sisley 也為了這些困擾打造了全新 Supremÿa 極致夜間奇蹟修護前導水精華，首創「夜間緩釋三重賦活因子」，其中蘊含「長效緩釋豐潤複合物、瞬效植物活水晶露、維生素 B5」並運用 Sisley 獨家研發「超效前導賦活科技」，幫助肌膚啟動吸收關鍵，喚醒夜間修護能量並啟動皮膚的新生機制，達到後續保養效率提升的關鍵步驟。

最後在細紋最容易產生的眼周及唇周，特別適合使用Suqqu絕緻晶艷潤采精華霜，其中添加有效成分「菸鹼醯胺 （nicotinamide）」可以深入肌膚，調理表皮及真皮，淡化皺紋並且改善暗沈，再加上 Suqqu 自行研發的保濕成分「 VIALUME 複合配方」，為皮膚深層補水再鎖水，還可配合 Suqqu 的陶瓷睛摩棒加強拉提，促進血液循環，可達事半功倍的效果。在肌膚最容易流失水分的季節，跟著以上 PRESTIGE 精選的多款頂級保養品，讓你在秋冬交替時節，仍保有肌膚的膨潤與亮澤。