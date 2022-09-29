BEAUTY AT FIRST SIGHT｜術後肌膚保養

定期回診醫美診所保養已成為現代人生活日常的一部份，但所謂美容醫學又主要分為兩大類「整形美容」與「皮膚美容」，此次 PRESTIGE 針對皮膚美容術後， 局部面積、淺層皮表的傷口與受損，提供即時修護與長期保養的有效秘笈，一起來看該怎麼做才能將傷害化到最小，並且讓肌膚快速回復到最佳狀態。

#1高效保濕補水

其實在施打醫美雷射之前，就有許多注意事項，像是避免曝曬使皮膚黑色素細胞活化，也盡量在一週前不要使用美白或去角質的產品，讓皮膚屏障變脆弱，造成敏感。雖然每個人在術後肌膚受損的程度大不相同，但最基本也是最重要的「保濕」是絕不容忽視的。術後肌膚容易時常感到乾燥或脫皮，這時候可以使用黛珂的「超微導全能修 護精粹」，其內含超微導美肌晶球這個核心技術，塗抹的瞬間能立即融合肌膚，並滲透至角質層深處，達到深層滋潤的效果。此外，在肌膚最不穩定的時期也非常適合使用 Aesop 肌膚調理凝露，由於蘊含以一比三比例調配的維他命 B（泛醇）和具有抗氧化功效的高穩定維他命 C，能加強保濕與平衡肌膚，而泛醇能促進表皮再生，加速傷口的癒合速度，並且同時減少皮膚瘙癢和炎症狀況，其如蜂蜜的質地還可以舒緩術後肌膚不適。

#2極致修護

基本的保濕與防曬做完之後，還要達到深層的修護才能使術後微創回復以往的健康狀態，因為肌膚缺水時，就如同破了洞的水盆一般，補給再多的水也填不滿，必須先把水盆修理好，也就是達到有效的修護，將傷口復原，才能事半功倍。有最強乳霜之稱的赫蓮娜「黑繃帶修護乳霜」擁有專利 30％「普拉斯鍊」以及獨家「繃帶科技」能釋放強大修護力、促進膠原蛋白增生並且補充最需要的肌膚養份，堅固肌膚角質層，是術後肌膚重建的重要功臣。除此之外，不敗修護產品「理膚寶水 B5 全面修復霜」，內涵高濃度 5％ 維生素原 B5，能立即舒緩肌膚不適，提升修復品質，同時改善局部暗沉，防止黑色素沈澱，而其中添加的「積雪草苷」有加速肌膚修護速度的能力。選擇正確且適合的產品，才能呈現出皮膚美容術後最好的效果。

#3術後長期保養

愛美是天性，擁有水亮光滑的肌膚後，能夠持續維持才是術後關鍵，除了從身體上由內而外的保養，避免熬夜、喝酒、使用去角質、酒精類保養品，這些刺激肌膚的行為外，後續每日的護膚流程也不能馬乎。此次編輯推薦嬌蘭的皇家蜂王乳雙導精華，其掌握蜂蜜的強大修護效力，精選最純淨白蜂蜜的煥顏功效，並結合 4 重複合酸，以最溫和的方式代謝老化角質，同時淡化暗沉，達到拋光效果，而另一管則是運用了升級版法國烏埃尚島黑蜂蜂王乳，擁有強化修護功效，打造出「緊提修護精華」，可以緊實臉部輪廓，大幅增加皮膚拉提效果。嬌蘭此次「雙管齊下」讓肌膚重現透亮、潤澤、修護等多重功效，提升術後的肌膚重建與長久維持。