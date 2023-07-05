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DUNAY’S BEAUTY OF NATURE｜內外兼修的美麗哲學

By Mick Wu
Managing Editor
05 Jul 2023
DUNAY’S BEAUTY OF NATURE｜內外兼修的美麗哲學
Beauty & Wellness
DUNAY’S BEAUTY OF NATURE｜內外兼修的美麗哲學

體悟到女性珍貴價值，卡芮詩集團創辦人Clare推出全新保養品牌DUNAY吾嬡。Clare打破了對美的想像，提出內外兼修，培養出自然美，且不只臉部，更關注女性全身細節，帶來獨樹一格的手足保養體驗。同時也來了解卡芮詩集團創辦人Clare對於女性的美與保養有什麼獨特的美麗哲學。

Words: Ken Huang Image: Clarus Beauty

作為這個時代的女性，珍視自我價值，照顧周遭人，追求理想之外，也必須投注心思和時光在自己身上。「我們都值得珍視臻愛。」體悟到女性珍貴價值，卡芮詩集團2023年全新保養品牌DUNAY吾嬡於焉而生，卡芮詩集團創辦人Clare謝宥姍深信，要體現女性之美，唯有從內到外從保養出發，悉心呵護女性，不只是臉蛋，更是從手腳細節、內在平衡著手，而獨樹一格的品牌魅力，更是值得細細探究。

回歸美麗初心的保養品牌

DUNAY品牌設計的DNA取材自桔梗花，有永恆之愛，細膩美好之意，而品牌獨特的香氣，則是來自梔子花，香氣馥郁而遠播，更是夏日盛開，有清涼氣息的花卉。這些取自自然的元素，也是創辦人Clare兒時的遙遠記憶，生於花蓮太魯閣部落的她，以父母取的族名DUNAY為品牌名，意即「臻受至寶」，童年在遠山綠意包圍中成長，以傾心的桔梗入題，塑造了為女性著想，回歸純真初心的保養品牌。

「時尚大帝Karl Lagerfeld曾說：『創造更好的未來，必須建構在過去之上』。」Clare如此深信，結合父母的期盼與對自然的熱愛，才再度「探索自然」，真正找回女性美與肌膚能量的保養新哲學。與卡芮詩集團深耕美容市場多年的Clare，以其獨特對天然香氣、成分的高掌握天賦加上專業經驗，與集團專業技術，終於推出拋光手足膜，讓DUNAY作為新興保養品牌，達到真正全方面的照護與呵護。

女人都該保有獨立的美好時光

有感於女人時常被工作、家庭、自我焦慮等無數壓力淹沒，少了寵愛自己的時間，創辦人Clare認為真正的保養，要讓女性從忙碌緊張的現代社會中暫時抽離、釋放，回歸到對生活中美好事物的關注。她以DUNAY吾嬡品牌，推出拋光手足膜，以「十五分鐘的手足SPA」為方向，與女性分享，日常釋放壓力與保養本就沒有衝突。

其代表性的DUNAY吾嬡拋光手足膜，以面膜規格等級打造，保養臉部的細緻成分，同時能是保養手足的關鍵夥伴。畢竟忙碌日常，風雨陪伴的手腳，同時又是女性能展現獨特魅力之處，有感於此，才從細節著手，讓女性最性感的「手」與「足」都被妥善照護，舉手投足間，展現不凡優雅。

內外兼具的保養新美學

內外兼修，是創辦人Clare所提倡的保養方式，時常旅居國外出差，卻不忘探訪美的事物的她，透過對國外保養市場的觀察，一面引進歐美身體保養和香氛品牌，同時發現當代保養潮流，唯有身心靈平衡，關注自己身體的重要性，均衡飲食和運動保持健康，輕鬆的心情面對生活，才是維持美的關鍵。

從自然美學的角度，DUNAY吾嬡提出的新保養哲學，與自己的肌膚與內在溝通，期許女性能在「臻愛」自己的過程中，找到新的生活型態，更美，更迷人。DUNAY吾嬡也期望在未來，透過與時尚、藝術及美學各領域的結合，保養也能達到內外平衡，完美體現自然美學生活及儀式感日常的全方位美學。

DUNAY吾嬡
www.clarusbeauty.com.tw

 

 

卡芮詩 DUANY 吾嬡拋光手足膜 HomeSPA
DUNAY’S BEAUTY OF NATURE｜內外兼修的美麗哲學

Mick Wu

Managing Editor

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