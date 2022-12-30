One step to flawless beauty｜一步到位重回逆齡光彩

近期減齡、抗老等議題是現代人重視的肌膚問題之一，對抗老化也不再只是熟齡人的專屬煩惱，追求肌膚撫紋與緊緻的年齡層也開始日漸調降，因由科技產品日新月異，低頭族越來越多，其中3C產品帶來的藍光傷害，會破壞肌膚的膠原蛋白同時造成色素沈澱與斑點的產生，所以提早預防肌膚老化找回膨潤肌膚是現今保養肌膚的新趨勢。

保養的步驟一直都是因人而異，需根據不同肌膚的需求做出適當的調整，而位在中間保養步驟的精華液，也扮演著至關重要的角色，因為含有針對肌膚問題較高的護膚成分，所以選擇適合的精華液才能精準解決自身的肌膚問題，達到事半功倍的效果。針對肌膚抗老的精華可以選擇這款迪奧逆時能量精華，其全面升級之後，蘊含了「喚妍草酵素萃取液」與「托斯卡尼鳶尾花萃取」兩大核心成分，並且透過當中的「肌活因子」科技，鞏固肌膚各層的支撐力，帶來緊緻、維持肌膚飽滿亮澤的效果。

而成分再升級的還有百年保養品牌HR赫蓮娜的極萃高光新生精華，運用獨家工法萃煉的「α雪絨花」精萃，可以深度賦活、讓皮膚從底層散發淨透感，另外還添加「雙重煥亮新生成分」包括抗氧化功效極高的「菸鹼醯胺」達到改善細紋，實現白皙透亮的潤澤肌膚。ALBION奧碧虹也在新的一年全新升級「妃思雅美肌之源超酵能雙精萃」，其中添加了四大美肌酵素：老鸛草精萃、白百合精萃、葡萄籽油、蜂王漿精萃，為日漸失去活力的肌膚注入能量，提升肌膚對活性成分的吸收力，除此之外，還包含了20大植萃修護能量，使肌膚注入大量保濕精華與所需的營養油脂，打造出細緻光滑、緊實有彈性的年輕美肌。

除了臉部拉提與澎潤，眼周與唇周也是肌膚較脆弱的地方，更是容易顯老的細節部位。現代人都市生活繁忙時常熬夜，加上上班族因為久看3C產品，使藍光造成眼周膠原蛋白流失導致細紋產生，這時候適當使用眼霜來維持肌膚水分、淡化黑色素沈澱，是最好的保養之道。嬌蘭的蘭鑽極萃氧生眼唇霜以奈米化科技促使蘭花濃縮精華深入肌底，助於活化肌膚，也可強化肌膚修護力，達到緊緻、撫平細紋與提亮的效果，還可以搭配蘭鑽精瓷緊緻按摩儀輕柔按摩眼周與唇周，促進吸收與循環。

一直以來與抗老為名的Sisley也以創新全方位抗老科技和精選植物活性成分推出了Sisley抗皺活膚御緻眼唇霜，注入了17種頂級植物活性精華，其中燕麥籽萃取可以支撐眼周肌膚，重塑出緊緻迷人大眼，而乳油木果則是可以保濕潤澤，留住眼周與唇周的肌膚水分，最後搭配醫療級不銹鋼頂級亮眼美妍筆，按摩放鬆的同時激活肌膚，幫助緊緻效果更加明顯。提早預防老化、延緩肌膚受損，也是現代人寵愛自己的表現，透過適當的成分與保養程序，可以使肌膚重回年輕澎潤亮澤。