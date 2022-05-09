PURSUING Natural Beauty 追求自然之美

知名醫美診所賦真妍成立短短一年時間便於東區開設分店，並邀請金鐘主持人徐乃麟擔任代言人。分店開幕記者會當天，賦真妍醫療集團總院長陳建名與我們聊到表情自然不僵硬會是 2022 年的醫美微整趨勢。

知名醫美診所賦真妍成立短短一年時間，便進軍醫美一級戰區台北市東區開設佔地百坪分店，成立賦真妍整形外科醫美診所，並且邀請知名整形外科醫師邱泰豐擔任院長。在分店開幕記者會當天，特別邀請到擁有不老容顏的金鐘主持人徐乃麟擔任賦真妍的代言人。徐乃麟與現場來賓分享，賦真妍就是讓他維持年輕的祕密。徐乃麟也說，做醫美最重要的是整體均衡，要能散發自然感，以及更重要的是搭配良好的生活作息，便可以散發年輕光采，心情自然就會好。

接著我們便與賦真妍醫療集團總院長陳建名聊到 2022 年的醫美微整趨勢。陳建名總院長與我們分享，現在不只是女性，男性也開始對外貌更加在意，不過男性對侵入性治療的接受度可能沒女性來得高。但隨著年齡增長，蘋果肌會流失，骨骼結構會崩塌，這時可以用具有高應變性、高拉伸力特性的「女神動態玻尿酸」，特別是表情變化比較大的部位更是適用。

陳建名總院長說，傳統的玻尿酸是靜態的，施打後臉部會呈現不自然的線條或是過度僵硬現象。「女神動態玻尿酸」運用創新的 OBT 動態平衡優化技術，強化玻尿酸的拉伸力，而玻尿酸拉伸力的高低會影響玻尿酸在組織下的動態表現。拉伸力越高，表示可以承受更大動態表情的改變，讓玻尿酸能自然與表情做擺動，達到更自然的效果同時又能兼顧支撐度。「女神動態玻尿酸」大幅降低了愛美人士擔心施打後臉部僵硬不自然的問題。

陳建名總院長接著告訴我們，地心引力是不會放過任何人的，組織鬆弛、組織下垂與組織流失是會發生在每個人身上的，但打電波是沒有辦法讓流失的組織完全恢復到年輕時的樣貌。當皮膚的地基鬆弛時，皮就會連帶鬆弛，這時就會需要肉毒桿菌。而「皇家肉毒」肉毒桿菌是目前市面上標準劑量含有最多活性肉毒桿菌的產品，作用效果快，24 小時便會有感，以動態紋路來說，像是皺眉紋、抬頭紋和魚尾紋這些部位，最長可以維持 6 個月，如果是大肌肉如瘦小臉或瘦肩膀、瘦小腿，因為施打劑量較多，可以維持 8 到 10 個月以上。

陳建名總院長以他個人的臨床發現告訴我們，特別在改善貴妃頸、斜方肌緊繃，讓咬肌收斂上的成效都很好。尤其是現在健身人口越來越多，在做重訓時臉上的咬肌也會跟著用力，日子久了臉部就自然跟著方了起來。太陽穴位置的顳肌也會因為長期用力咬合而變大。「皇家肉毒」肉毒桿菌在收斂這些部位肌肉的效果特別好。陳建名總院長在與我們分享開設新分店的喜悅之餘，同時也與我們分享了最新醫美微整趨勢和他個人觀察到的醫美洞察觀點。