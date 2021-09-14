貴婦養膚的最高機密｜SISLEŸA抗皺活膚御緻系列、La Prairie萊珀妮魚子美顏夜間緊緻精華油、蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃

說到貴婦保養絕對少不了Sisley這個頂級抗老品牌，現今肌膚老化問題已不在是年紀的關係，日常壓力、生活習慣都會帶來「行為性老化」，比起遺傳性老化這個問題更加可怕。因此許多人三十初頭甚至是二十五之後開始使用抗老產品已屬正常。Sisley推出全新抗老精華「SISLEŸA抗皺活膚御緻系列」，針對老化徵兆：斑點與暗沉來設計。使用Sisley全新配方「蘭撒萃取物」、礦物複合物、燕麥萃取等，使肌膚由內而外恢復光澤彈性。而質地輕盈絲滑，不會有過於油膩不適感，再搭配手法按摩，讓你每天都能展現出年輕般的好氣色。
La Prairie萊珀妮全新推出首款蘊藏品牌經典魚子保養成分的精華油「魚子美顏夜間緊緻精華油」，添加魚子精醇複方、植物萃取精華，讓肌膚在夜間也能得到完美呵護。用於夜間保養的最後一步，精華油能鎖住先前保養的活性成分，長期使用提升肌膚的防禦力，恢復光澤與淡化細紋，會讓肌膚更加豐潤透亮。此外精華油還有獨特的鈷藍外瓶，鑲嵌不透明黑色內罐，以玻璃瓶中瓶的結構呈現，這也是專為保護魚子精醇複方不受光的特性而設計，也展現出包浩斯的極簡風格的前衛時髦感。
蘭蔻近年來積極投入綠色科技，展現對於環保永續的行動力，讓環保減碳不再只是口號。而蘭蔻全新推出的《絕對完美黃金玫瑰永生活萃》，其中就蘊含綠色科技的「四季玫瑰™」再生分子，採用用二氧化碳萃取技術，凝聚四季玫瑰™強大生命力，同時也減少生物廢棄物產生。包裝上，採用回收玻璃製成的可填充瓶身，延續「絕對完美黃金玫瑰修護乳霜」的可填充包裝概念，完全呈現對於環保的愛護與珍惜。此外「四季玫瑰™」再生分子，能為肌膚帶來抗老修護效果，再結合「普拉絲鏈」，讓肌膚更加細緻光滑。