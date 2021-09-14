貴婦養膚的最高機密｜SISLEŸA抗皺活膚御緻系列、La Prairie萊珀妮魚子美顏夜間緊緻精華油、蘭蔻絕對完美黃金玫瑰永生活萃

La Prairie萊珀妮全新推出首款蘊藏品牌經典魚子保養成分的精華油「魚子美顏夜間緊緻精華油」，添加魚子精醇複方、植物萃取精華，讓肌膚在夜間也能得到完美呵護。用於夜間保養的最後一步，精華油能鎖住先前保養的活性成分，長期使用提升肌膚的防禦力，恢復光澤與淡化細紋，會讓肌膚更加豐潤透亮。此外精華油還有獨特的鈷藍外瓶，鑲嵌不透明黑色內罐，以玻璃瓶中瓶的結構呈現，這也是專為保護魚子精醇複方不受光的特性而設計，也展現出包浩斯的極簡風格的前衛時髦感。