Dunay吾嬡 帶你探索自然 找回肌膚能量｜體驗沙龍級美膚享受

卡芮詩集團旗下新品牌，Dunay吾嬡，於日前舉辦拋光手足膜新品貴賓發表會，邀請眾多喜愛保養的貴賓們，齊聚在卡芮詩美學館，享受優雅與浪漫的下午茶。

貴賓們體驗了手足保養 SPA 療程，敷上手膜、足膜、在家也可以進行 HomeSPA，讓雙手雙腳舒緩疲勞、頂級保養成份滲透到肌膚底層，讓手足達到少女般的滑嫩亮!

卡芮詩集團於專業手足保養市場已經營十年以上，並取得業界第一的品牌力，於2021年引進更多的歐美身體保養及居家香氛的品牌。

2023年則推出自有品牌 Dunay吾嬡，用醫美等級的成份技術打造宛如精品的保養規格，讓手足肌膚得到全方位呵護，目標成為手足保養界的愛馬仕！

簡單，但不止是肌膚基礎護理；

有效，但持續探索更廣的效能邊界。

身為質感女性，手足保養需要更加花費心思，因為細節，往往透露著我們對待自己的方式。尤其足部經常久站易水腫的族群，例如空姐、櫃姐，以及手部需要特別修護者，例如美髮業、護士。

身為專業護膚品牌，Dunay 吾嬡提供喜愛身體保養的 30-55 歲女性族群，全方位手足肌膚高效補給，堅持「簡單 / 有效」的研發原則，以高濃度精華液和創新設計，打破現有 SPA 的時間和預算限制，自己在家就可以完成媲美沙龍的手足護理保養。

無論是明天想穿上新買的涼鞋、還是臨時要來場浪漫約會，都能立刻擁有令人愛不釋手的滑嫩 baby 肌，創造迷人好感度的肌膚觸感，隨時維持最佳狀態不留遺憾。