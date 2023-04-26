Happy Mom Happy Life｜不能錯過的 2023 母親節選品懶人包，趕緊手刀收藏

萬物新生，隨後迎來的是花季綻放的五月天，也是感謝母親一年來辛勞與慈愛的時節。

因此，PRESTIGE幫各位整理了多項母親節選品推薦，包含護膚、彩妝、香氛等多項優惠組合，今年就跟著編輯一起挑選媽咪的寵愛好禮，同時，當然也可以是犒賞自己的年中獎勵！