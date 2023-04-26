Happy Mom Happy Life｜不能錯過的 2023 母親節選品懶人包，趕緊手刀收藏

萬物新生，隨後迎來的是花季綻放的五月天，也是感謝母親一年來辛勞與慈愛的時節。
因此，PRESTIGE幫各位整理了多項母親節選品推薦，包含護膚、彩妝、香氛等多項優惠組合，今年就跟著編輯一起挑選媽咪的寵愛好禮，同時，當然也可以是犒賞自己的年中獎勵！
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作為皮膚保養專家的Sisley，在今年母親節推出集結眾多明星商品的逆齡套組，就是要給媽咪最全面的肌膚呵護，而全新推出的璀璨鑽白激光淨點精華筆，是以創新科技研發，並含有最頂尖的植物活性精粹，能精準且深層的淨化臉部斑點與瑕疵、均勻膚色及提供肌膚超強防禦，讓你擁有真正亮白的光澤肌！
重回如嬰兒般滑嫩肌膚？！
RéVive 的 4D 水光真精華，將千顆高光晶球封存頂級養膚植萃成分，抹開剎那，瞬間激活。結合品牌獨家專利更新胜肽加速更新肌膚再生週期，迅速恢復澎潤水光，這次母親節推出的 4D 水光潤透組就包含了一大兩小的容量，還有同為品牌經典的光采再生活膚霜，即便出外旅行也能時刻綻放緊緻光采。
為讚頌女性獨立光采，肌膚之鑰量身打造多樣豪華獻禮，眾多熱銷單品組合如造光精華－激光瓶與精質乳霜的兩者搭配，打造出無瑕肌膚後，再使用品牌保養級別的玫瑰藍寶盒氣墊粉霜，實現上妝即保養的最高追求，清透妝感的同時也能擁有無暇肌膚～
今年就讓母親踏入頂級奢華保養殿堂吧！
HR赫蓮娜這次將經典不敗的黑白繃帶納入母親節特惠組合，而同為品牌傳奇商品的5H.A. 玻尿酸緊緻抗皺精華也在其中，除了能高效收緊女性最在意的三大輪廓線，緊實拉提臉部線條，也能透過精華實現精緻無瑕的全臉修護，正面迎擊媽咪最害怕的皺紋問題！
由 BLACKPINK ROSÉ 領軍，帶你一步步養成夢幻女神肌！
Sulwhasoo 雪花秀作為人蔘研究先驅，將東方藥理智慧結合現代科技所研發出多樣商品，現在母親節期間也推出多款優惠組合，當中還有品牌的熱銷冠軍－潤燥養膚精華與多種商品搭配，可以滿足你的不同肌膚需求，現在就試著和媽咪一起體驗由雪花秀開啟的新「蔘」活吧！
總能以馥郁香調打動人心的嬌蘭，在今年母親節同樣不放過各位香氛迷們！
嬌蘭這次推出的限定花草水語淡香水禮盒，其中包含兩款香調：陽光甜橘與琢白岩蘭橙花，清新沁翠的香氣帶給你最自然不揉作的氣息，讓媽咪在日常中時刻噴灑也能舒心享受，獨自芬芳～
除了寵愛辛勞的母親，也要記得犒賞自己！
一直是NARS主力的小白餅與經典粉底液組合，在這次推出的母親節必收底妝特惠組中，幫各位依肌膚需求推出各種系列，不管你是喜愛光澤妝感還是追求控油霧面質地的水水，抑或是想藉此機會囤貨的NARS愛用者，都不要錯過這段時節，母女檔一起到櫃上甜蜜挑選最適合的完美搭配吧～