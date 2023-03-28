Jo Malone London 限定版櫻花香氛系列，以粉嫩柔美的香水瓶身蘊含美好芬芳，讓你彷彿置身於花香滿溢的日本櫻花樹下！

適逢初春暖意，Jo Malone London 於櫻花綻放之時呈獻東方花園系列中的限量版櫻花香氛，延續春季蘊含不同送禮心意與花語的東方花卉為設計靈感，搭配粉嫩柔美的圓弧限定包裝，淡粉溫柔花苞恣意綻放，馥郁的高雅花香氣息繚繞，讓人彷彿置身於花香隨風輕拂的日本櫻花樹下。

櫻花香水（Sakura Cherry Blossom Cologne）將日本文化極受尊崇的櫻花和蘊藏夢想成真時刻的寓意透過香氣設計完美呈現，將櫻花如萬花鏡般瞬息千變又如夢似幻的瞬間永恆保存下來，滿足我們時刻享受雅緻珍貴的櫻花清香。

櫻花限量版香水

櫻花的花語傳遞的是純潔而高尚。輕柔淡雅的櫻花散發清新閃亮芬芳，隱約飄散玫瑰和含羞草的柔美清香，交織佛手柑、柑橘與小荳蔻躍然輕快的清爽氣息，點綴出既清新又輕盈的現代質感，溫暖柔和的白麝香則令細膩清香久久縈繞，令人滿心期待這珍貴又令人玩味的香氣。

櫻花限量版髮香噴霧

注入摩洛哥堅果油及滋潤柔順的豐富成分，綻放健康亮澤同時賦予秀髮如薄紗般的清新芳韻，如櫻花花瓣乘著微風紛飛，輕輕撥動頭髮，舉手投足都充滿著迷人髮香，散發著溫柔爛漫的春日香氣。

櫻花系列限量包裝服務

Jo Malone London 致力於慷慨大方的贈禮美學，持續為大家傳遞充滿心意和感動的禮物，櫻花香氛系列亦同時推出期間限定的包裝服務，透過柔美粉色緞帶搭配粉色方盒，消費滿額另可獲贈限量束口袋，完整這個春天最幸福浪漫的香氛禮物。全系列將於2023年4月1日正式登場。