MINDFUL MENTORS｜跟著身心靈導師學習（上）

疫情相關的管制和隔離措施時嚴時鬆，打坐、缽音等冥想課程逐漸成為許多人的偏好，身心靈成長成了趨勢。從以下重要人物的訪談，一起了解有關身心靈成長的誤解和過程中會遇到的關卡。

Words: Sandra Kwong Translation:Wendy Chang

BRIAN LAI

來自澳洲的 Brian 從事金融業到 2011 年，之後轉行為製片人，2014 年他來到香港，經歷了過勞、焦慮還有各種身心疾病，直到遇到了 Vipassana 內觀冥想，還有荷蘭冰人 Wim Hof 所提倡的呼吸法。原本他練習這套呼吸法只是為了改善自己的狀態，但後來他意識到這套練習，也可以對其他人產生巨大的影響，因此踏上了呼吸專家的這條路。

跟我們談談你的工作

身為呼吸教練，我的首要目標就是盡可能讓更多人了解到「呼吸」的強大力量，就從香港跟亞洲開始做起。有專家估計約有八成的人並沒有把呼吸功能發揮到極致，而且多是雜亂無章的，這樣對日常表現跟健康會有負面影響。而大多數人其實不知道自己可以透過訓練呼吸，更能掌握身體跟運用力量。只要一點點、無負擔的投資，就能為自己的身心靈帶來無窮的益處。

身心靈健康對你來說是什麼？你又如何將這個概念融入自己的角色中呢？

所謂的健康對我來說，是將荷爾蒙維持在最佳的狀態，你會跟內在和周遭的一切，感受到平衡、心流、以及和諧。我們無法控制外在的事物，但可以控制自己要怎麼回應，這個選擇讓你學會成長以及進步。我教給學員的是工具，讓他們可以練習，最終培養出選擇如何應變的能力。

大家對你的工作最常出現的誤解是什麼？

最常見的誤解是以為我做的是浸冰練習（泡在冰裡面、洗冷水澡等等），這是因為在社群媒體上看到學員的分享，多半是泡在冰裡的自拍，不過事實上是，課程絕大部分都還是跟呼吸相關，教大家怎麼處理壓力，以求達成最佳的表現，我的課不會都在浸冰桶。

你在創業時最大的障礙是什麼？

我是在 2017 年開始這行，當時香港並沒有相關的產業或是市場藍圖，除了原本跟中醫比較相關的。所以我當時的目標是將呼吸法打造為主流焦點，用科學解釋讓它看起來不那麼神秘，也將它變成實用的工具，方便大眾學習。我記得剛開始聯繫了 70 幾個地方，但沒什麼回音，雖然如此，隨著時間過去，大家口耳相傳也知道我推廣的呼吸法。除此之外，另一個大障礙就是對大眾演講，大約花了一年的時間才逐漸克服，可以控制自己的恐懼。

你有什麼建議給處在高壓的都市人嗎？

建議大家開始有意識地去注意自己的呼吸。我們的呼吸跟體內每個系統運作都息息相關，而當我們沒有將呼吸的作用發揮到極致時，其實有時候反而會對我們的身體有害。雖然每個人狀況不一，但盡可能地用鼻子吸氣，輕輕地、靜靜地、深深地到橫隔膜，如果你注意到自己有時會用嘴巴呼吸，或是呼吸很淺，甚至有時候會呼吸中止，記得慢慢轉換回鼻腔繼續呼吸。

BHAKTI WONG

Bhakt 是一名身心治療師（somatic therapist）和靜觀導師，且自然而然就走上這條路。她一開始也是上班族，大約在 20 年前辭職，除了當了母親，也開始學習瑜伽和正念。她的改行讓她得以旅行各地，與各種治療師學習，了解和宣揚身心靈健康的重要性。

跟我們談談你的工作

身心治療師主要處理你身體中的情感記憶。相較於心理學家或認知行為療法會著重在心靈對身體的影響，身心治療師則是著重於身體本身帶來的訊息。整個療程是以患者為中心來思考，患者會與治療師一起尋找答案，去發現、探究你的身體正在經歷什麼，以及為何會如此。

身心靈健康對你來說是什麼？

身心靈健康對我來說是一種存在方式，簡單而完整。神聖的東西往往是簡單的。喚起人們心中的記憶和精神，處理本質的問題，因為身體總是記得所有的事，我們的傳記其實就是生物學。

大家對你的工作最常出現的誤解是什麼？

原本沒有多少人知道體細胞的（somatic）這個詞,所以本來在推行就會有障礙,自然而然大家對身心治療（somatic therapist）就沒有概念，有概念才會有誤解，沒概念自然不會。客戶需要有十足的信心採用這套療法。另類療法的障礙是，它需要深入了解才能消化吸收，如此一來反而顯得它很神秘、遙不可及，當然某種程度上也顯得珍貴，只有少數開竅、幸運的人才能夠懂。我希望未來可以看到這套療法自然出現在生活中，就像你想看醫生或是牙醫時，你就知道要去找誰看，幫助自己解決問題。

ANNA FLORES

位於香港中環的身心靈美容中心 The Chaless Wellness and Beauty，提倡「快活慢美」的哲學，其創辦人 Anna Flores 來自菲律賓；她對美容和身心靈健康的熱愛源於家庭傳統，以及從小耳濡目染母親對美容的儀式感。在這個行業工作了二十多年後，Anna 去年打造了這間美容中心，主打睡眠管理、壓力管理和抗衰老等療程。

身心靈健康對你來說是什麼？

對我來說，讓我的思維能成長，在日常瑣事和人際關係中，依然打造有品質的健康生活，就是維持身心靈健康的狀態。選擇保持積極的態度，並對這個美麗的世界充滿感激，並創造一個空間，有健康的飲食跟健身習慣，以培養健全的心態。

大家對你的工作最常出現的誤解是什麼？

我喜歡在一個能帶來寧靜的空間工作。一個常見的誤解是，客戶來時期望只做一次療程就能獲得立即和持久的效果。雖然現在的保養品、療程、醫美器材和設備的技術很先進，但人們需要投入時間和精力來取得持久的效果。一個類似的例

子是運動和飲食-當你把精力投入定期運動和注意飲食時，你會看起來更健康、更苗條、更有活力。只要你一停止運動或是控制飲食，身體就會崩潰了，同的機制也適用於美容跟身心靈健康。

你在創業時最大的障礙是什麼？

推廣品牌跟拓展業務，意即：讓人們知道你的存在。一位朋友曾經告訴我：我們很幸運有菲律賓的家人和朋友，總有人會為你祈禱的。我絕對算得上是幸運的，因為當我開業時，那些承諾支持我的朋友們真的都很支持，而且比他們承諾地做的更多！

你有什麼建議給處在高壓的都市人嗎？

當你無法控制情況或人的時候，就會出現壓力。人類的天性會做出反應，但科學已經證明，回到輕鬆的心態會幫助我們想出更好的解決方案。人與人之間的關係也是關鍵。來做一個放鬆的療程，讓另一個人用有利的方式幫助你，比如在按摩或臉部療程可以促進自然激素，包含了腦內啡、催產素、多巴胺和血清素。