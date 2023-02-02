MINDFUL MENTORS｜跟著身心靈導師學習（下）

繼上篇介紹了幾位在身心靈成長中鑽研許久的導師，本篇將持續透過不同重要人物的訪談，了解多樣身心靈治療方式與過程中會面臨到的難關，改變你對心靈成長的觀點。

龐立勛

美食旅遊作家轉做薩滿治療師的龐立勛，專職協助患者消除恐懼，擺脫其童年創傷、精神飛鏢和心理寄生蟲，但同時也幫患者找回薩滿信仰中自己的「力量動物（power animal）」，讓他們可以感受到踏實、被保護。

大家對你的工作最常出現的誤解是什麼？

認為我在提供死藤水或其他形式的草藥。它們的確很強大，但並不適合每個人或每個場合。非專業人士才會使用迷幻藥，專業人士帶領的才是真正的療程（或說旅程）。薩滿們在開始之前會事先設定一個意圖、目的或任務，通常是為了增強能力或治療客戶的疾病。另一個誤解是認為親身體驗的療程比遠端治療要好。但其實宇宙是由量子組成的，靈性治療沒有時空限制，我不一定要在客戶身邊才能使治療發揮作用。我有時發現遠距治療比實體治療更有效，有些客戶甚至前者效果能維持更久，很可能是因為我沒有被自己的思維干擾到：「我的形象夠不夠好?客戶是否太熱或太冷？」我只是在自己的儀式空間裡敲鑼打鼓，進入恍惚狀態，開始治療。另外，薩滿教並不是什麼新時代唬人的話術，它是地球上最古老的方法，讓我們人類通過聲波驅動的技術達到非普通的現實。

身心靈健康對你意味著什麼？

不管是哪一種層面的健康，精神層面都是最重要的。如果你沒有從精神層面解決問題，那麼你只是在處理情緒、心理和身體表面的癥狀。你在創業時最大的障礙是什麼?沒什麼，真的。我跟著我的直覺，在 2019 年去峇里島學習核心薩滿教，因為我覺得我需要學習一種實用的治療方式，可以在反送中期間幫助人們，然而隔年疫情爆發了，每個人都想要得到治療。

你有什麼建議給處在高壓的都市人嗎？

靜心坐下，與內在連結，進行冥想。我認真說，這就是我們文化留下的傳統。

SUSANNE SCHUTZ

中國玄學顧問 Susanne Schutz 在亞洲生活和工作了三十年，2014 年成立了蘇中諮詢有限公司，目的是想要搭起當地玄學大師，以及現代客戶們之間的橋樑，客戶都希望有更客製化的方法，但同時也想更深入了解傳統療法。Susanne在這個領域拿了四個碩士，也是香港唯一一間經營玄學的公司，為客戶提供最實用的建議以及療法。

跟我們談談你的工作

我為香港人以及國際客戶提供中國玄學諮詢服務和培訓。這包括住宅和辦公室的風水鑑定、八字占卜、奇門遁甲的命運占卜和建議，還有選良辰吉時。自從疫情爆發以來，我通過 Zoom 視訊會議提供以上所有服務，也是少數幾個願意遠端提供這些服務的玄學專家之一。除了實際的顧問服務外，我還在世界各地授課，訓練學生精通玄學科目。大家對你的工作最常出現的誤解是什麼？大部分人不熟悉中國玄學背後的精神以及哲學道理，多半覺得就是穿幸運色，或是在家裡或身上掛幸運符，以祈求好運。但事實上，中國玄學以及分支科學的基礎，是我們對環境的科學觀察，同時分析這些觀察如何影響我們、我們的行為和反應方式。沒有一體適用的解決方案，因為每個人都是不同的，因此需要不同的解決方案和方法。

你在創業時最大的障礙是什麼？

作為西方女性，要打入一個傳統上由中國男性大師主導的行業，是非常困難的。然而事實證明我可以做到，我的客戶有七成五是中國人，而且數量還在迅速成長。

你有什麼建議給處在高壓的都市人嗎？

走入大自然。身處在香港，我們很幸運地被野生森林和許多自然小徑所包圍，但忙碌的生活經常使我們忘了這點，無論你家風水有多好，最好的風水還是在外面和大自然中（譯者按：台灣也是如此）。

LILIAN LAM

TalkMatters 心理諮商的創辦人 Lilian Lam 在成為心理輔導員之前，曾在公關、行銷和傳播產業工作多年，現在的她處理輔導對象的「內心世界、心靈和個體經驗，並與非政府組織合作提供諮商服務。

跟我們談談你的工作

我主要是陪伴個案一起走過旅程中有挑戰性的階段，提供他們安全的空間以及機會，並且建立起彼此信任的關係。我們會一起努力去找出開關，當他想要的時候，這個開關就可以打開。簡單來說，諮商師的角色是協助個案建立清晰的思路，重拾正向的態度。我也會服務企業客戶，透過舒壓和正念工作坊，幫助他們的員工。

身心靈健康對你來說是什麼？你又如何將這個概念融入自己的角色中呢？

身心靈是一種身體和精神上的平衡狀態。如果我們擁有這個概念，就可以從不同角度看事情，從本質上減少損害我們的負能量。每個人的內心其實都存在著一個能力，能讓你找到最好的解決方法。我們所做的是協助你培養這個洞察力，帶出你的優勢和資源，以便做出適當的選擇。為了達到這個目標，我覺得開口講話十分重要，溝通表達是個重要的過程，讓我們更加理解過去，以及自己現在的生命經驗。

你有什麼建議給處在高壓的都市人嗎？

練習正念：培養對自己、他人和世界的同情心。漸漸地，它將引導我們在處理逆境中獲得智慧。

GIANNE CHAN

Calmed & Co 創辦人 Gianne Chan 一直都是身心靈健康的倡議者，而公司則提供實惠的健康解決方案。她以前曾受憂鬱症和焦慮症之苦，讓她決定自己創業，主動幫助有其他類似經歷的人改善情況。

身心靈健康對你來說是什麼？你又如何將這個概念融入自己的角色中呢？

我以前對身心靈健康這個詞很陌生，但我現在了解到他不只是一個噱頭或是廣告標語，而是一個值得一生追求的目標，一步步地去建立健康的習慣，並且持之以恆地執行。現在我每天都會冥想，用我自己的 Calmed 補充劑貼片，幫助我穩定思緒，促進身體和提升睡眠品質。

你在創業時最大的障礙是什麼？

最大的障礙就是要鼓起勇氣分享自己的故事和旅程。我一開始會對於要分享自己的掙扎有些猶豫，怕被不懂的人指指點點，後來我的解決方法是先跟朋友分享，這算是一個突破點，神奇的是，大部分的人都很支持我且鼓勵我創業。

你有什麼建議給高壓的都市人嗎？

退一步、找到你的人生目標，你會看到不同的世界。