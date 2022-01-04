rinkles.撫平你每個日常時刻 隨時散發浪漫芬芳

By Ailing Tsai
04 Jan 2022
rinkles.撫平你每個日常時刻 隨時散發浪漫芬芳
Beauty & Wellness
rinkles.撫平你每個日常時刻 隨時散發浪漫芬芳

rinkles. 是生活中柔軟清香的存在，當衣服不再平整完美時，噴上 rinkles. 即可盡情享受撫平皺褶的美好。 rinkles. 抗皺香水只需要輕輕一個動作，就能夠簡單地除去衣物上的皺褶，並同時消除異味，對於現今忙碌的人們來說，絕對是個不可或缺的生活好幫手。

每當要出門前才發現，想穿的衣服上面滿是皺褶，燙完衣服再出門又來不及赴約，或是衣物放在衣櫃太久悶出難聞的異味，這時候 rinkles. 抗皺香水就能派上用場了，只要在距離衣物 10 ～ 15 公分處輕鬆噴灑，隨後拉平皺摺處即可，也可以搭配熨斗做使用，去除衣物皺褶與異味的同時保持衣物原有的蓬鬆與柔軟。rinkles. 品牌選用符合 IFRA 標準的香氛原料，是國際市場上公認對安全要求高標準的成分，確保添加後產品的安定性與穩定性，做到品質的嚴格把關，讓你在使用產品時，能安心地享受法國頂級香精的浪漫芬芳，以及恢復平整的衣物所帶來的舒適、體面。

rinkles.品牌運用人們所熟悉的 Cupid 丘比特作為其中一款香味命名的依據，Cupid 來自拉丁語 Cupido 其象徵愛與慾望。神話故事裡愛情是不能與懷疑共存的，即便是遇到無法抗拒的美麗誘惑。就像丘比特和賽姬的故事，兩人共同經歷磨難後，才發現愛情真正意義，因而回到了最初的原點，在找回失去的愛後，終將能永遠在一起。因此，此款香味的命名是希望可以透過丘比特的形象與故事傳達「返璞歸真」的意念。

在香味的選用上 Cupido 的前味是採用清新淡雅的柑橘和佛手柑，中味是玫瑰的純淨氣息，後味則是最具代表寶寶香的麝香，簡單的基底卻交織出屬於淘氣寶寶丘比特獨一無二的味道。舒適、溫馨的香味，讓你彷彿沉浸於晨曦、朝陽般的溫暖氛圍。

rinkles. 抗皺香水的另一款味道，取名為 Suits ，顧名思義即是擁有像曬過太陽的西裝般的迷人香氣，沈靜、大方的木質調，流露出溫暖的大自然氣息，前味是天然果香卻不苦澀的葡萄柚，中味則採用天竺葵與玫瑰，散發澄淨清香，後後味是和諧的安息香，搭上大地的味道西洋杉，暖調的木質香且帶柔性勾勒出都市男女的反轉魅力。Suits 的誕生是希望所有都市男女都可在生活的壓力中找尋一絲放鬆、優雅的時刻。

 

 

在 Instagram 查看這則貼文

 

rinkles.（@rinkles._official）分享的貼文

rinkles. 還有推出私密衣物使用的 Day Dream 酵素抗菌去漬精，酵素添加 IPMP 抗菌配方讓您安心使用，還能輕鬆清除頑固污漬，淺色衣物再也不用怕沾到髒污，私密衣物也不用擔心分泌物殘留，溫和的成分不傷手，也適合全家大小使用。其中更添加 IFRA 嚴選的英格蘭香水，讓您每次使用，皆彷彿置身夢幻仙境，甜甜的果香味伴你溫馨入眠。

此三款rinkles. 嚴選的產品，讓浪漫變成你每一個日常的篇章，精緻的男孩、女孩還沒體驗過 rinkles. 帶給你的全新香氛饗宴，即日起即可在 PRESTIGE 獨家商城 P BOUTIQUE 品味選物店，優雅選購 rinkles. 全系列產品！

立即選購：https://psociety-tw.myshopify.com/collections/%E6%8E%A8%E8%96%A6%E5%95%86%E5%93%81

Rinkles. Rinkles. 抗皺香水 Suits Cupido Day Dream 酵素抗菌去漬精

Ailing Tsai
Digital editor   Email: [email protected]
Fashion beauty Jewellery luxury watches

You might also like

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.