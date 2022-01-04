rinkles.撫平你每個日常時刻 隨時散發浪漫芬芳

rinkles. 是生活中柔軟清香的存在，當衣服不再平整完美時，噴上 rinkles. 即可盡情享受撫平皺褶的美好。 rinkles. 抗皺香水只需要輕輕一個動作，就能夠簡單地除去衣物上的皺褶，並同時消除異味，對於現今忙碌的人們來說，絕對是個不可或缺的生活好幫手。

每當要出門前才發現，想穿的衣服上面滿是皺褶，燙完衣服再出門又來不及赴約，或是衣物放在衣櫃太久悶出難聞的異味，這時候 rinkles. 抗皺香水就能派上用場了，只要在距離衣物 10 ～ 15 公分處輕鬆噴灑，隨後拉平皺摺處即可，也可以搭配熨斗做使用，去除衣物皺褶與異味的同時保持衣物原有的蓬鬆與柔軟。rinkles. 品牌選用符合 IFRA 標準的香氛原料，是國際市場上公認對安全要求高標準的成分，確保添加後產品的安定性與穩定性，做到品質的嚴格把關，讓你在使用產品時，能安心地享受法國頂級香精的浪漫芬芳，以及恢復平整的衣物所帶來的舒適、體面。

rinkles.品牌運用人們所熟悉的 Cupid 丘比特作為其中一款香味命名的依據，Cupid 來自拉丁語 Cupido 其象徵愛與慾望。神話故事裡愛情是不能與懷疑共存的，即便是遇到無法抗拒的美麗誘惑。就像丘比特和賽姬的故事，兩人共同經歷磨難後，才發現愛情真正意義，因而回到了最初的原點，在找回失去的愛後，終將能永遠在一起。因此，此款香味的命名是希望可以透過丘比特的形象與故事傳達「返璞歸真」的意念。

在香味的選用上 Cupido 的前味是採用清新淡雅的柑橘和佛手柑，中味是玫瑰的純淨氣息，後味則是最具代表寶寶香的麝香，簡單的基底卻交織出屬於淘氣寶寶丘比特獨一無二的味道。舒適、溫馨的香味，讓你彷彿沉浸於晨曦、朝陽般的溫暖氛圍。

rinkles. 抗皺香水的另一款味道，取名為 Suits ，顧名思義即是擁有像曬過太陽的西裝般的迷人香氣，沈靜、大方的木質調，流露出溫暖的大自然氣息，前味是天然果香卻不苦澀的葡萄柚，中味則採用天竺葵與玫瑰，散發澄淨清香，後後味是和諧的安息香，搭上大地的味道西洋杉，暖調的木質香且帶柔性勾勒出都市男女的反轉魅力。Suits 的誕生是希望所有都市男女都可在生活的壓力中找尋一絲放鬆、優雅的時刻。

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rinkles. 還有推出私密衣物使用的 Day Dream 酵素抗菌去漬精，酵素添加 IPMP 抗菌配方讓您安心使用，還能輕鬆清除頑固污漬，淺色衣物再也不用怕沾到髒污，私密衣物也不用擔心分泌物殘留，溫和的成分不傷手，也適合全家大小使用。其中更添加 IFRA 嚴選的英格蘭香水，讓您每次使用，皆彷彿置身夢幻仙境，甜甜的果香味伴你溫馨入眠。

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