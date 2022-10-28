UNIX AIRSHOT U 吹風機｜享受最尊貴的美髮體驗

對於重視髮型的愛美人士來說，身處現代忙碌的生活步調下，一款能將頭髮吹得又快又漂亮的吹風機無比重要。韓國市佔率第一的美容生活家電品牌 UNIX，歷經5年不斷測試研發，推出全新吹風機 AIRSHOT U，從馬達設計、外型時尚感、吹整效果到使用順手度，無論軟硬體皆全方面提升，追求吹整秀髮的最高完美境界。

更快乾、更安靜！全新智能降噪控溫設計

AIRSHOT U 採用全新 Ultra BLDC 馬達設計，以每分鐘轉速高達 100,000rpm ，加上1,300,000的 fan pulse，能快速吹乾頭髮，而內建的智能控制器 1 秒內運轉 120 次，能防止風溫過熱，讓髮質蓬鬆健康。

此外，UNIX 研發獨家新技術 Air sealing，不但能減少風吸入與吹出過程中產生的噪音與漏風現象，降噪效果高達60%。

更好握、更省力！獨家U型握把設計



AIRSHOT U 機身輕巧，重量只有 530 公克，並運用 U 型握把人體工學，使用者可選擇最舒適的握法，還附有可磁吸吸附的不同吹嘴，讓換吹嘴變得更順手，也貼心縮短吹嘴與握把的距離，減少手部與肩膀的疲勞感。

更柔順、更光澤！為秀髮打造完美保護膜



UNIX 花了5年開發 PLASMA COATING 技術，讓千萬個負離子在頭髮和頭皮形成 PLASMA 保護膜，減少髮絲28%毛燥感、改善光澤度55%，還有效抑制靜電、讓秀髮柔順不易打結。使用20分鐘後，連頭髮上的灰塵都減少73%。

UNIX AIRSHOT U 吹風機 Ｘ P BOUTIQUE 獨家販售

眾多愛用者推薦吹風機唯一首選的 UNIX AIRSHOT U 吹風機 在 P BOUTIQUE 品味選物店獨家販售！

UNIX 更為了追求品味生活的 PRESTIGE 讀者們，特別引進肯葳實驗室以其獨特科技打造的 KEUNE 奢華光澤精華液，希望滿足讀者們最奢華的護髮體驗，在家也能輕鬆擁有如美容室般的高級享受及柔順效果！～

而秀髮修護保養之餘，外出造型更不能沒有 UNIX AIRSHOT U 吹風機！現在在 P BOUTIQUE 品味選物店選購 AIRSHOT U 吹風機，還會搭配 AIRSHOT U 專屬金屬質感支架與造型烘罩，讓讀者們能夠由內而外的呵護秀髮，同時獨具美感的外型也成為家中美好擺設之一，真實滿足各位最高品質的生活～

產品內容：

UNIX AIRSHOT U 吹風機｜黑、白兩色

（內含 AIRSHOT U 專屬金屬質感支架＋造型烘罩）

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