全民一起天然防疫！Dr.Virus 推出全台首款零化學抗 COVID-19 草本精萃噴霧

隨著疫情升溫，全民防疫措施也該同步升級！Dr.Virus 病毒博士推出全台首款零化學抗 COVID-19 草本精萃噴霧，使用 100% 天然植物精萃，並且證實 99.2% 有效抗 COVID-19 新冠病毒，絕對是現今防疫生活的必備良器！

零化學、零酒精、100% 天然植物精萃

Dr.Virus 病毒博士致力於開發天然防疫抗菌、抗病毒的產品應用，團隊經過一年的純天然草本物質研究後，終於在植物中發現多元酚酸、黃酮等成分能夠有效抑制細菌及病毒。因此 Dr.Virus 首款純天然「抗 COVID-19 草本精萃噴霧」使用 100% 天然植物精萃（金銀花、淡竹葉、陳皮、佛手柑精油等），不加一滴化學成分及酒精，以最天然、最環保的方式，有效阻隔病毒感染。

有效抑制多種病毒

Dr.Virus 純天然「抗 COVID-19 草本精萃噴霧」以草本精萃物包覆病毒的突刺蛋白，並阻隔病毒感染及複製。經多項實驗證明不僅 99.2% 有效抵抗 COVID-19 新冠病毒，還能抑制 A 型流感、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、白色念珠菌。除了拿來防疫，更是日常生活中維持良好衛生習慣的幫手。

超廣泛應用範圍及四小時抗菌效力

以往我們常常使用大量酒精噴灑於全身、居家環境，不僅讓雙手皮膚變得更粗糙，更有可能在換穿衣物時遇到靜電而起火，得不償失。「抗 COVID-19 草本精萃噴霧」以超單純的成分有效抗菌，經過台美 SuperLab 皮膚及眼睛刺激性安全認證，即便應用在人體皮膚上也不會造成危險。此外，「抗 COVID-19 草本精萃噴霧」具有2-4小時的抗菌效力，比起酒精易揮發的特性，更適合作為防疫戰的必備武器。