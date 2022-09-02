安珀琢玉高質感隱密療癒處所 雕琢專屬的肌膚美學

安珀琢玉醫美診所座落於信義區黃金地帶，鬧中取靜，彷若都會裡的世外桃源，沈穩靜謐。不僅提供高品質的醫學美容服務，以人為本的美學理念，給予貴賓自然且獨特的平衡美學。在與柯威志醫師的對談下，更能充分感受到他對於美學的一套堅持，非公式化的診療，打造身心靈由內到外更好的自然樣貌。

走進安珀琢玉醫美診所，映入眼簾的留白裝潢，搭配粉色牆面點綴，可說是充滿詩意，優雅靜謐的氛圍如同畫廊一般美好；同時豪宅式的管理搭配獨立診間都給予顧客充分的隱私感以及舒適的診療感受。

TEXT WILLIAM CHEN IMAGE 安珀琢玉醫美診所

隱私與溫暖並存的美學空間

作為醫師，長時間與診所相處，我們也不免好奇安珀琢玉診所醫療技術長柯威志醫師對於整體設計是否有特別想與我們分享的空間？「診所的每個角落都充滿巧思，但最有溫度的就是我的診間，這裡有我與客人最多回憶的地方。」安珀琢玉最重視的就是以人為本的醫療理念，對柯醫師來說，帶給客人真切溫暖的服務，呈現平衡、舒適的美學狀態是他們最重視的一環。因此在診間內與客人的互動、聆聽的過程，正是最有共鳴的一部分。

以人為本美學理念，打造獨一無二的自然美學

以人為本的美學理念是要能因人而異，柯威志醫師表示：「每個人先天的條件都不一樣，想達到的狀態也都不一樣，作為醫師最重要的就是通過溝通與貴賓達成『平衡美學』的共識，讓每一位貴賓都能散發出專屬於自己的獨特魅力。

現在的醫美風氣，追求的不再是大動干戈地改變外貌，變成所謂的「網紅複製臉」，更多的是美也必須保有最自然的樣貌，通過非侵入式的醫美方式，讓精神狀態以及體態變得更好。柯醫師分析說道，現在最火紅的「鳳凰電波」，正是當今講求自然的美學狀態下，最熱門的項目。在鳳凰電波這項技術中，其優勢就是非侵入式診療，療程結束後並不會有什麼傷口，只會有輕微的水腫。「鳳凰電波這項技術已經有十年以上的技術演進，經典的技術不斷地再進步，在長期追蹤下，療效也比過去好很多，自然就成為現在的醫美首選。」

傾聽，提供最恰如其分的醫美療程

但醫美也不是現在普遍流行什麼，就趕熱度去做這個項目，柯醫師認為醫美最重要的第一步就是充分理解自己的缺乏與渴望，在與醫師溝通後，找尋最合適的療程，而這也是安珀琢玉診所最重視的部分。

舉例來說，柯醫師會特別在診療中會去評估客人的需求，提供最合適的建議，像是產後媽媽，面對肚皮鬆弛相關問題，他就會推薦「魔方67」這項醫美療程。這項技術是更為精準的侵入性療程，通過探頭深入肌膚加熱以刺激膠原蛋白以及彈力蛋白的生成。但柯醫師也特別指出這項技術會有術後瘀青及腫脹感，因此在療程上，需先預留恢復時間。像是在夏天有想展示身材的需求，就需要提前做，「有點超前部署的概念，在施作兩三個月後狀態會是最好。」柯醫師如此說道。

美是整體平衡狀態的表現，是由內到外散發出來的，這也是安珀琢玉一直所提倡的精神。診所的醫療團隊都是皮膚專科醫師，同時也都是各大原廠講師級的醫師，在醫學美容界擁有深厚的經歷。不僅能夠診療上提供一對一的諮詢，不做公式化的診斷，給予貴賓量身打造、最適合的改善方案。除了透過醫美療程提升精神、年輕感以及膚質，柯醫師也會提供貴賓內在調理建議，通過運動、飲食來改善狀態，打造貴賓由內到外獨一無二的自然狀態，呈現最美的自己。