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幹細胞 解構生命密碼｜Stem Cell Technology Changes The Future

By Gershwin Chang
Managing Editor
15 Aug 2022
幹細胞 解構生命密碼｜Stem Cell Technology Changes The Future
Beauty & Wellness
幹細胞 解構生命密碼｜Stem Cell Technology Changes The Future

「幹細胞」幾乎已成為近年醫療領域的新興名詞，尤其在2018年台灣開放六項細胞治療技術後，更讓人們對幹細胞治療充滿幻想與期待，這一次，PRESTIGE邀請景美醫院前院長、骨科陳威醫師跟大家聊聊，目前台灣幹細胞治療技術的現況、外界迷思與未來展望，以及目前幹細胞治療漸趨成熟的技術—退化性關節炎的發展趨勢。

PHOTOGRAPHY LEON HUNG

「現在的醫療技術，在很多面向上其實是有相當大的瓶頸與限制，但幹細胞開了一扇窗，讓我們看到在醫學治療上的不一樣想像。」開宗明義，陳威用很直白的說法，澄清了一般民眾對於幹細胞的迷思：「的確在傳統治療上，對於人類的『老化』是無法治療的，因為『退化』是不可逆的；但幹細胞治療卻可以說是另闢蹊徑，在很多過去無法治療的疾病與問題中，開啟了新的契機。」他用相當白話的方式，跟我解釋了幹細胞的特質：首先，幹細胞是最原始、有強大的分化與增生功能的細胞，存在於身體各個器官當中；幹細胞具備的分化功能，可以讓它變成軟骨、皮膚或神經細胞，因「事」制宜地處理身體當身體器官、組織受損或老化時的修復；而最重要的，幹細胞具備可以尋找破損目標、修復缺損組織的「歸巢功能」，讓它成為傳統治療方式無法處理問題的新興「解方」，因而蔚為現今在醫療產業中最夯的話題之一。

但陳威也說，雖然幹細胞本來就存在於身體器官中，但隨著年紀愈大，存餘在器官中的幹細胞的數量與功能也隨著時間而降低，人體會因為幹細胞的修復功能降低而使器官功能逐漸衰退，這也是人會老化的原因之一。而透過取出微量存在於身體組織內的幹細胞，經過實驗室的體外分離、培養與誘導分化後，再將其置入受損或退化的器官，讓組織再生及修復，讓器官重新恢復健康的療法，就是我們現在所知的幹細胞醫療。

聽起來，幹細胞治療是相當「萬能」的，在目前幹細胞的確在很多類型的疾病治療上進行臨床研究，也有相當多的產業看中幹細胞醫療的商機投入高額資源，期待它成為醫學的「未來希望」，你可以說幹細胞治療是未來醫療上很重要，也讓人非常期待的項目和希望，也因為如此，台灣在2018年9月修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」條文（以下稱特管法），開放六項細胞治療技術，適用對象包括自體免疫細胞治療，用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人、自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損、自體脂肪幹細胞移植用於大面積燒傷及困難癒合傷口等項目。陳威表示，這幾類台灣所開放的幹細胞治療項目，其實在臨床治療上已相當成熟且相當有成效的技術，「過去對於這些領域的幹細胞治療，只能到國外包括日本和俄羅斯求醫，現在台灣率先開放這些領域的幹細胞治療，可以說是站在時代潮流的前端，是非常前衛的。」陳威表示，像他執業的景美醫院，就是第一家特管法通過幹細胞治療的地區醫院，選擇經特管法許可的醫院、醫師執行這樣的幹細胞治療，其實就是最安全的做法。

過去，我們眼中所知道的幹細胞，最著名的該是「臍帶血」，但研究幹細胞多年的陳威直言，很多人對幹細胞的醫療觀念有些誤解。他表示，我們常有一個迷思，認為臍帶血幹細胞是從胚胎生成，應該就是「萬能幹細胞」，但其實臍帶血幹細胞主要的功能是「造血幹細胞」，所以它對於治療血液相關的疾病，像是血癌、淋巴癌或是血小板缺損與免疫等相關狀況有相當療效，但非血液疾病的症狀則難以著力；而現在台灣特管法許可的幹細胞治療，則是運用從骨髓或脂肪所取得的「間質幹細胞」，這種多功能幹細胞能分化成軟骨、皮膚與神經細胞等身體組織，「可以針對身體缺損的需求培養，而脂肪相對來說這也是更安全、也是更容易的幹細胞取得方式。」

曾任台大骨科醫師的陳威說，現況上幹細胞治療技術在針對成人常遇到的退化性關節炎治療上，可以說是成熟且相當具成效的技術。退化性關節炎是一種中老年人常見的疾病，關節因為退化或運動創傷的軟骨磨損，是難以治癒且不可逆的疾病，過去的治療方式是減少軟骨的摩擦降低磨損，到最嚴重的程度時，就只能置放人工關節進行替換，「因為我們知道退化性關節炎是一步步地『漸進性』退化，除非你不動、不生活，任何傳統治療只是減少疼痛的『治標不治本』的療程。」

陳威說，相較於過去傳統治療方式，現在可以透過抽取脂肪內少量幹細胞，經過培養與分化後注入關節，把已經破損嚴重的軟骨修復回來，這樣的技術等於說是重新活化細胞，把破損的軟骨修復回來，這樣的治療，一是將製造出來大量具有活性的幹細胞透過注射進入關節，用以增生、填補已經破損的軟骨，幹細胞同時釋放出細胞酵素物質，用以改善關節發炎狀態，「於是乎，患者不但可以解除因為退化性關節炎的不舒服狀態，同時因為軟骨逐步地補充回來，關節也會變得比較堅固、有力，而發炎的狀況也會漸漸地改善。」另一種技術則是我們先將幹細胞在實驗室中製造出軟骨，再用微創關節鏡手術的方式去補回破損的關節。陳威說，要使用哪一種方式必須從患者現況進行評估，前者是在退化性關節炎的前期使用，後者則是針對軟骨嚴重、深度缺損時進行填補，「兩種方式，都相當有效。」

陳威說，幹細胞治療還是持續發展中的技術，現況上在退化性關節炎的治療技術已有很好的成效，未來針對器官的缺損進行補救，現在已經在臨床實驗上產生相當的效果，「的確，現在在臨床研究上針對不少在現況很棘手的疾病，像是心臟病、肝功能失調乃至於嚴重的腎臟病都相當可行，對於未來來說，幹細胞治療的領域可以說是有無限的想像空間，也有無限的可能性。」陳威直言，目前幾個成熟項目的開放，對台灣的醫療環境確實造成相當大的影響，尤其是促使台灣相關產業得以更重視幹細胞治療技術的持續發展，也促進了深入且廣泛的臨床研究，「這也是讓台灣醫療相關產業可以在技術領域上，因持續投入幹細胞治療的相關研究，對台灣的醫療與生技產業的進步，有很強大的推動力。」他認為，雖然幹細胞治療在可知的近期未來並不會成為主流醫療技術，但卻對於未來的健康科技產業帶入了一股活水：「我們相信幹細胞治療帶動台灣的醫療研究發展，這是醫療研究重要的一環，對於醫療界來說，確實相當值得期待。」

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Gershwin Chang
Managing Editor
學得很雜，玩得也很雜，自認「樣樣通，樣樣稀鬆」，但仍是是頗具社會關懷、文藝風格、科技創新與創意思維的法律人。
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